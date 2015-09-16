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Степаненко: «Вторая желтая карточка, которую мне показал судья, была точно объективной»

16 сентября 2015, 12:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

 Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал поражение от «Реала».

«Вторая желтая карточка, которую мне показал судья, была точно объективной, в том случае не успел сыграть в мяч. А первый „горчичник“, со слов арбитра, я получил по совокупности нескольких непонятных фолов. Якобы я блокировал Бэйла в каком-то эпизоде... Потом был момент, когда я перехватывал вверху длинную передачу, а мне в спину врезался Бензема, еще и локтем меня ударил! Но это тоже посчитали блоком с моей стороны. В третьем случае я тянул Роналду за футболку, когда он пробрасывал мяч. Вот за эти три нарушения была первая желтая. До удаления мы неплохо выглядели, но в некоторых случаях не решались идти вперед, а нужно было увереннее действовать в атаке. „Реал“ давал нам играть, первый мяч пропустили только из-за собственной ошибки... Понимаю, что подвел команду. Мы сами допустили ненужные осечки, в том числе и я, поэтому такой результат».

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RUPRICHT
RUPRICHT
17 сентября 2015 в 09:35
ИГРА ШАХТЕРА БЫЛА ПРОСТО УЖАСНОЙ!!???САМ НА СЕБЯ КЛУБ БЫЛ НЕ ПОХОЖ!!!УДАЛЕНИЕ СТЕПАНЕНКО ВНЕСЛО СВОЮ ЛЕПТУ!!???ПЕРВЫЙ ПЕНАЛЬТИ СМОТРЕЛСЯ ПРОСТО СМЕШНО!!??ГДЕ ТАМ БЫЛА РУКА НЕ ЗНАЮ СПИНА БЫЛА А РУКИ НЕ ВИДЕЛ!!?ПУСТЬ ДАЖЕ БЕЗ ПЕНАЛЯ ШАХТЕР ПРОДУЛ БЫ 3:0!! НЕ ИХ ДЕНЬ БЫЛ!!!!РЕАЛ СЫГРАЛ ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!БЕНЗЕМА И РОНАЛЬДУ ПРОСТО МОЛОДЦЫ!!!ЕСЛИ ШАХТЕР НЕ ПОМЕНЯЕТ СТИЛЬ ИГРЫ ИМ БУДЕТ ТРУБА!!!!
ЛокоМос
ЛокоМос
16 сентября 2015 в 13:32
Можно подумать если бы не твое удаление, то разорвали бы Реал в клочья....смешной хлопец...
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