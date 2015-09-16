Степаненко: «Вторая желтая карточка, которую мне показал судья, была точно объективной»

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16 сентября 2015, 12:34

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал поражение от «Реала».

«Вторая желтая карточка, которую мне показал судья, была точно объективной, в том случае не успел сыграть в мяч. А первый „горчичник“, со слов арбитра, я получил по совокупности нескольких непонятных фолов. Якобы я блокировал Бэйла в каком-то эпизоде... Потом был момент, когда я перехватывал вверху длинную передачу, а мне в спину врезался Бензема, еще и локтем меня ударил! Но это тоже посчитали блоком с моей стороны. В третьем случае я тянул Роналду за футболку, когда он пробрасывал мяч. Вот за эти три нарушения была первая желтая. До удаления мы неплохо выглядели, но в некоторых случаях не решались идти вперед, а нужно было увереннее действовать в атаке. „Реал“ давал нам играть, первый мяч пропустили только из-за собственной ошибки... Понимаю, что подвел команду. Мы сами допустили ненужные осечки, в том числе и я, поэтому такой результат».