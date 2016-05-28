Олег Иванов считает, что Головин может играть в основном составе сборной России

Полузащитник «Терека» Олег Иванов считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин способен сыграть в основном составе сборной России на Евро-2016.
«Человеку 19 лет, а не 10. В таком возрасте люди на ведущих ролях в топ-клубах. Возьмите ту же Францию.
Я видел, как парень работает здесь, на сборе. И понимаю, что Головин в основе на Евро — это вполне реально.
В сборной 23 футболиста, одинаково достойные играть в старте».
Молодчага, Санёк, так держать!!! Главное не зазвездись...
Молодчага, Санёк, так держать!!! Главное не зазвездись...
Думаю следующим будет Миранчук, пора к Дзагоеву с Шатовым молодых подпускать.
Ну и хочется после Евро в сборной молодых ц. защитников увидеть.
Думаю следующим будет Миранчук, пора к Дзагоеву с Шатовым молодых подпускать.
Ну и хочется после Евро в сборной молодых ц. защитников увидеть.