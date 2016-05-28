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Олег Иванов считает, что Головин может играть в основном составе сборной России

28 мая 2016, 20:30

Полузащитник «Терека» Олег Иванов считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин способен сыграть в основном составе сборной России на Евро-2016.

«Человеку 19 лет, а не 10. В таком возрасте люди на ведущих ролях в топ-клубах. Возьмите ту же Францию.

Я видел, как парень работает здесь, на сборе. И понимаю, что Головин в основе на Евро — это вполне реально.

В сборной 23 футболиста, одинаково достойные играть в старте».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
29 мая 2016 в 11:47
это новый тренер сборной?
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
29 мая 2016 в 11:31
Все в сборной должны нахваливать коней и тренерский гений любителя фастфуда,иначе Леонид больше в сборную не возьмет.Иванов заслужил сахарок.
Баба Яга против
Баба Яга против
29 мая 2016 в 11:08
Мировая звезда
Икар-Икар
Икар-Икар
29 мая 2016 в 10:29
Головин_Александр решит так и будет.
nahan
nahan
29 мая 2016 в 09:57
Головин очень талантлив и если Слуцкий доверит ему места в составе, парень постарается реализовать свои способности и вообще не стоит бояться выпускать молодежь в основе, нужно их планомерно готовить к домашнему мундиалю.
Санчо Панса
Санчо Панса
29 мая 2016 в 08:38
Без сомнений! Александр уже выходил в стартовом составе в мартовском матче против сборной Франции и смотрелся очень даже неплохо против серьезного соперника. К тому же у Головина уже два гола за взрослую сборную есть! Интересно, что Головин это вообщем то конкурент Иванова за место в основе национальной команды) Хочу пожелать нашим ребятам удачи и отличной игры на ЕВРО-2016!
SkiNheD
SkiNheD
29 мая 2016 в 07:40
Во правильно молодая кровь в с борной России. Но вопрос будет ли толк!
Силантий
Силантий
29 мая 2016 в 07:34
хорош! Иванов_Олег
Силантий
Силантий
29 мая 2016 в 06:33
еще один эксперт Иванов_Олег
ОлегаТэ
ОлегаТэ
29 мая 2016 в 04:56
А что, вполне. В ЦСКА, где одна из сильнейших линий полузащиты в РПЛ, Александр успешно конкурирует с куда более опытными партнёрами ( и не только "по паспорту"). Да и в игре с Францией был одним из немногих, кто реально бился на поле.
Молодчага, Санёк, так держать!!! Главное не зазвездись...
Leha-ha50
Leha-ha50
29 мая 2016 в 04:56
Бум надеяться на Сашку, как на любого другого игрока. Дерзай Санек, не подведи.
Думаю следующим будет Миранчук, пора к Дзагоеву с Шатовым молодых подпускать.
Ну и хочется после Евро в сборной молодых ц. защитников увидеть.
забайкальский армеец
забайкальский армеец
29 мая 2016 в 03:43
Как Лёня решит так и будет.
Дибала
Дибала
29 мая 2016 в 00:41
так и есть Головин_Александр
paranormalic
paranormalic
29 мая 2016 в 00:39
Он должен играть в основе, это главная надежда на ЧМ 2018 ! Главное не зазвездиться.......
Александр Северный
Александр Северный
29 мая 2016 в 00:02
Иванов_Олег что будет после ЧЕ говорить.
Урия Гип
Урия Гип ответ Великолепный (раскрыть)
28 мая 2016 в 23:36
Забил пару мячей в очередном Вашем договорняке?
Zimmer
Zimmer
28 мая 2016 в 22:42
Иванов_Олег, милости просим к Слуцкому с этим вопросом.
Александр Северный
Александр Северный
28 мая 2016 в 22:04
Иванов_Олег знает, сам в сборной столько отпахал.
Иван Котовский
Иван Котовский
28 мая 2016 в 21:28
Дзюба прикалывает, Денисов кайфует, Глушаков уже видит себя в финале чемпионата, ну а играть только Головину и остаётся...
морозз
морозз
28 мая 2016 в 21:25
Как Гинер скажет так Слуцкий и сделает, футбол на втором месте!
KR AR
KR AR
28 мая 2016 в 21:23
Отличный будет игрок. Нужно чаще наигрывать таких как Головин, Миранчук, Подберезкин.,Набиуллин... (сами вспомните кого-нибудь еще) Россия вперед!
Ольга13
Ольга13
28 мая 2016 в 20:55
Головин_Александр хорош!
guf ak-47
guf ak-47 ответ NRG_ (раскрыть)
28 мая 2016 в 20:47
Дзагоев с травмой, Широков не факт что в старте выйдет, проявит себя на сборах Иванов и получит место, тренер себе не враг
NRG_
NRG_ ответ guf ak-47 (раскрыть)
28 мая 2016 в 20:45
Широква. Можно и Дзагоева
guf ak-47
guf ak-47 ответ NRG_ (раскрыть)
28 мая 2016 в 20:44
чьё место он займет?
NRG_
NRG_
28 мая 2016 в 20:41
Считаю что Иванов по всем показателям игрок сборной. Но там "свои" уже все места заняли
КЭТиК
КЭТиК
28 мая 2016 в 20:40
Не в этот раз. Россия- чемпион!
Palex
Palex
28 мая 2016 в 20:40
Ну если Иванов сказал,тогда да,точно должен в основе играть.
guf ak-47
guf ak-47
28 мая 2016 в 20:38
надеюсь Головин будет прогрессировать семимильными шагами
REDWHITE_
REDWHITE_
28 мая 2016 в 20:37
КОГО ДЗЮБА ПОСТАВИТ, ТЕ И БУДУТ ИГРАТЬ
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