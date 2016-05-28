Олег Иванов считает, что Головин может играть в основном составе сборной России

1464456614

28 мая 2016, 20:30

Полузащитник «Терека» считает, что полузащитник ЦСКА способен сыграть в основном составе сборной России на Евро-2016.

«Человеку 19 лет, а не 10. В таком возрасте люди на ведущих ролях в топ-клубах. Возьмите ту же Францию.

Я видел, как парень работает здесь, на сборе. И понимаю, что Головин в основе на Евро — это вполне реально.

В сборной 23 футболиста, одинаково достойные играть в старте».