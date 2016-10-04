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Коман может вернуться в «Ювентус»

04 октября 2016, 18:00

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может вернуться в «Ювентус». Контракт француза принадлежит «бьянконери», однако у мюнхенцев есть право выкупа игрока за 21 млн евро. Под руководством Хосепа Гвардиолы Коман показывал яркий футбол, и казалось, что вопрос его выкупа немецким клубом даже не стоит. Однако с приходом на тренерский мостик Карло Анчелотти Кингсли сбавил обороты, в нынешнем сезоне он провел 5 матчей, но пока так и не отметился результативными действиями. В связи с этим, по слухам, «Бавария» уже не уверена в целесообразности выкупа Комана.

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Все комментарии
Ювентиец
Ювентиец
05 октября 2016 в 09:34
Возвращайте... Примем... Видаля себе оставьте.... А Реал пусть Морату вернет...
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
04 октября 2016 в 20:50
че? офигели что ли?
ander_herrera
ander_herrera
04 октября 2016 в 19:58
неудивлюсь если увижу новость марсьял может вернутся в монако
Kwinto555
Kwinto555
04 октября 2016 в 18:29
Значит что то не так.
Artuom
Artuom ответ JIorucT (раскрыть)
04 октября 2016 в 18:21
Шикарен?) Шикарен Рибери, шикарен Роббен был в прошлом сезоне. А Коман... перспективный молодой игрок и не более. Хорошо выглядит против аутсайдеров и при выходе на замену, когда Бавария уже выигрывает. Единственный матч за который можно действительно похвалить - матч против Юве (4:2).
JIorucT
JIorucT
04 октября 2016 в 18:03
Будет большой глупостью со стороны Мюнхена, Рибееееии и Роббен скоро отойдут полностью на второй плаан, а Коооман шикарен!
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