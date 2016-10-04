Коман может вернуться в «Ювентус»

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04 октября 2016, 18:00

Нападающий «Баварии» может вернуться в «Ювентус». Контракт француза принадлежит «бьянконери», однако у мюнхенцев есть право выкупа игрока за 21 млн евро. Под руководством Хосепа Гвардиолы Коман показывал яркий футбол, и казалось, что вопрос его выкупа немецким клубом даже не стоит. Однако с приходом на тренерский мостик Карло Анчелотти Кингсли сбавил обороты, в нынешнем сезоне он провел 5 матчей, но пока так и не отметился результативными действиями. В связи с этим, по слухам, «Бавария» уже не уверена в целесообразности выкупа Комана.