«Атлетико» может заменить Гризманна на Лукаку

04 октября 2016, 15:46

«Атлетико» имеет запасной вариант на случай, если основной форвард команды Антуан Гризманн решит ее покинуть. В сфере интересов мадридского клуба находится нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку. В случае ухода Гризманна, чей контракт рассчитан до 2021 года, «Атлетико» попробует приобрести бельгийца.

Kwinto555
Kwinto555 ответ barc-fu (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 18:50
Верно. Лукаку умеет забивать.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 октября 2016 в 17:45
Начнем с того, что это далеко неравноценный размен! Ромелу, при всем к нему уважении, слабее как футболист, чем Гризманн. Хотя, конечно, в некоторых компонентах бельгиец выигрывает у Антуана! Это прежде всего мощь и умение вести борьбу на втором этаже)
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
04 октября 2016 в 17:29
Гризман + Лукаку Месси плачет в сторонке .. По факту интересная связка будет )))
амурец
амурец ответ ДАША Д (раскрыть)
04 октября 2016 в 16:35
на Роналду может быть
ДАША Д
ДАША Д
04 октября 2016 в 16:30
Гризманн не заменим, разве что на Роналду или Месси.
капустко
капустко ответ амурец (раскрыть)
04 октября 2016 в 16:16
Согласен )
gwmoroz
gwmoroz
04 октября 2016 в 15:59
зачем менять, когда можно их двоих наиграть, отличная атака получится.
Тем более первая команда Мадрида уже 3 год претендует на 1 место в ла-лиге и на победу в ЛЧ
амурец
амурец
04 октября 2016 в 15:53
Гризманн для матрасов идеальный вариант, хотя может и уйти он везде потянет
NRG_
NRG_
04 октября 2016 в 15:47
Я в это не верю
