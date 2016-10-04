«Атлетико» может заменить Гризманна на Лукаку

«Атлетико» имеет запасной вариант на случай, если основной форвард команды Антуан Гризманн решит ее покинуть. В сфере интересов мадридского клуба находится нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку. В случае ухода Гризманна, чей контракт рассчитан до 2021 года, «Атлетико» попробует приобрести бельгийца.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
Тем более первая команда Мадрида уже 3 год претендует на 1 место в ла-лиге и на победу в ЛЧ
Тем более первая команда Мадрида уже 3 год претендует на 1 место в ла-лиге и на победу в ЛЧ