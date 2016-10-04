«Атлетико» может заменить Гризманна на Лукаку

1475585219

04 октября 2016, 15:46

«Атлетико» имеет запасной вариант на случай, если основной форвард команды Антуан Гризманн решит ее покинуть. В сфере интересов мадридского клуба находится нападающий «Эвертона» . В случае ухода Гризманна, чей контракт рассчитан до 2021 года, «Атлетико» попробует приобрести бельгийца.