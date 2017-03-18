Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2016/2017

Грасия: «В данном отрезке „Урал“ – одна из наиболее успешных команд»

18 марта 2017, 05:03
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Урала»:

«В настоящий момент наши мысли сосредоточены на матче чемпионата. Сейчас мы слишком далеко не заглядываем, о матче Кубка не задумываемся. Мы нацелены на три очка, мы очень хотим взять эти три очка. Чтобы уйти на паузу, связанную с играми сборных, на хорошей ноте. А дальше будем готовиться в том числе к кубковому матчу. Кубковое противостояние всегда носит особый характер, это матч, в котором невозможна ничья. Но сейчас мы, прежде всего, сосредоточены на матче чемпионата.

В данном отрезке „Урал“ – одна из наиболее успешных команд, команда, которая выступает достаточно стабильно. У них есть такой футболист, как Бикфалфи, который находится в очень хорошей форме, забивает голы. Они выдерживают похожий стиль игры, состав сохранился, хотя и отсутствуют некоторые футболисты средней линии. Но „Урал“ провёл достаточно удачный отрезок. Мы помним, как складывался кубковый матче против „Краснодара“. „Урал“ попал в сложные условия, когда команда была номинальным хозяином, но играла в гостях. Тем не менее, они выбили из Кубка „Краснодар“. „Урал“ сейчас находится в очень хорошем для команды моменте».

Напомним, вместо Виталия Мешкова матч «Урал» — «Рубин» будет судить Артём Чистяков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Урала» рассказал, станет ли он новым тренером команды
Вчера, 18:59
СлухиИвич отказался от работы в «Спартаке» из-за Слишковича
04 июня
Игнашевич отказался возглавлять «Родину»
04 июня
ОфициальноМарко Николич — главный тренер ЦСКА
04 июня
СлухиИвич может вернуться в чемпионат России
04 июня
Николич приехал в Москву для подписания контракта с ЦСКА
03 июня
Сортировать
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
18 марта 2017 в 13:59
„Урал“ сейчас находится в очень хорошем для команды моменте».

Значит опять ничья?
ildar_3871
ildar_3871 ответ nikolah (раскрыть)
18 марта 2017 в 12:41
Кокорина нельзя трогать , он звезда !)
ildar_3871
ildar_3871
18 марта 2017 в 12:40
Сегодня нужна только победа !
nikolah
nikolah ответ ildar_3871 (раскрыть)
18 марта 2017 в 12:40
кокошу бы дисквалифицировать...
bbb370
bbb370
18 марта 2017 в 09:14
Урал симпатичная команда. Только в последнее время её подозревают в договорных матчах. Уж очень странные матчи у неё бывают.
112910415
112910415
18 марта 2017 в 09:12
тогда пусть ничья
Казанский
Казанский
18 марта 2017 в 08:19
Хави,ты много не говори,не надо.Ты нам победу давай и команду,а не набор исполнителей
ildar_3871
ildar_3871
18 марта 2017 в 07:26
Life.ru: Акинфеев, Глушаков, Жирков и Денисов попали в допинг-список Макларена
Четверо футболистов сборной России присутствуют в докладе профессора Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, сообщает Life.ru.

Комиссия ВАДА запросила копии протоколов допинг-проб вратаря Игоря Акинфеева (ЦСКА), полузащитников Дениса Глушакова («Спартак») и Игоря Денисова («Локомотив»), а также полузащитника Юрия Жиркова («Зенит»).

Ранее ВАДА запросило копии протоколов допинг-проб форварда «Зенита» Александра Кокорина, а также бывшего капитана сборной России Романа Широкова.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 