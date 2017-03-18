Грасия: «В данном отрезке „Урал“ – одна из наиболее успешных команд»

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18 марта 2017, 05:03

Главный тренер «Рубина» поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Урала»:

«В настоящий момент наши мысли сосредоточены на матче чемпионата. Сейчас мы слишком далеко не заглядываем, о матче Кубка не задумываемся. Мы нацелены на три очка, мы очень хотим взять эти три очка. Чтобы уйти на паузу, связанную с играми сборных, на хорошей ноте. А дальше будем готовиться в том числе к кубковому матчу. Кубковое противостояние всегда носит особый характер, это матч, в котором невозможна ничья. Но сейчас мы, прежде всего, сосредоточены на матче чемпионата.

В данном отрезке „Урал“ – одна из наиболее успешных команд, команда, которая выступает достаточно стабильно. У них есть такой футболист, как Бикфалфи, который находится в очень хорошей форме, забивает голы. Они выдерживают похожий стиль игры, состав сохранился, хотя и отсутствуют некоторые футболисты средней линии. Но „Урал“ провёл достаточно удачный отрезок. Мы помним, как складывался кубковый матче против „Краснодара“. „Урал“ попал в сложные условия, когда команда была номинальным хозяином, но играла в гостях. Тем не менее, они выбили из Кубка „Краснодар“. „Урал“ сейчас находится в очень хорошем для команды моменте».

Напомним, вместо Виталия Мешкова матч «Урал» — «Рубин» будет судить Артём Чистяков.