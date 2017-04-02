«Гранада» — «Барселона»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на матч 29-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона».
«Гранада»: Очоа, Фулкье, Сонье, Ломбан, Силва, Хектор, Ангбан, Агбо, Вакасо, Перейра, Кравец.
«Барселона»: тер Штеген, Матье, Альба, Маскерано, Рафинья, Бускетс, Гомеш, Серхи Роберто, Ракитич, Неймар, Суарес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее в этом туре «Реал» разгромил «Алавес» (3:0).
Напомнил астматика Скоулза.
Напомнил астматика Скоулза.
а нет. 433. Рафинья справа вместо Месси.
а нет. 433. Рафинья справа вместо Месси.
Надеюсь, Неймар покажет свой уровень и зарешает сегодня.
Надеюсь, Неймар покажет свой уровень и зарешает сегодня.
А теперь иди и дерни свой штурвал на плакат Роналду..
А теперь иди и дерни свой штурвал на плакат Роналду..
Честно сказать, в победу Барсы не верю с таким составом! Так еще и после паузы связанной с играми сборных
Удачи каталонцам сегодня
Честно сказать, в победу Барсы не верю с таким составом! Так еще и после паузы связанной с играми сборных
Удачи каталонцам сегодня
Легкого матча не будет , но ждем победы
Легкого матча не будет , но ждем победы