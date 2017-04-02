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«Гранада» — «Барселона»: стартовые составы

02 апреля 2017, 20:49
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Определились стартовые составы команд на матч 29-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона».

«Гранада»: Очоа, Фулкье, Сонье, Ломбан, Силва, Хектор, Ангбан, Агбо, Вакасо, Перейра, Кравец.

«Барселона»: тер Штеген, Матье, Альба, Маскерано, Рафинья, Бускетс, Гомеш, Серхи Роберто, Ракитич, Неймар, Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее в этом туре «Реал» разгромил «Алавес» (3:0).

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Все комментарии
ArtNow
ArtNow ответ Zidane.5 (раскрыть)
02 апреля 2017 в 22:34
Мозги у тебя похоже отсутствуют напрочь.
Zidane.5
Zidane.5 ответ ArtNow (раскрыть)
02 апреля 2017 в 22:32
    Roman73
    Roman73
    02 апреля 2017 в 22:29
    Ракитич бледный , как поганка.
    Напомнил астматика Скоулза.
    dudka 98
    dudka 98
    02 апреля 2017 в 22:20
    удачи гранаде!!!))
    gentlewolf
    gentlewolf ответ ArtNow (раскрыть)
    02 апреля 2017 в 21:41
    Да, допер:) посмотрим чекак.
    Пластун
    Пластун
    02 апреля 2017 в 21:40
    Отрыв реала составит 8 очков(((((
    ArtNow
    ArtNow ответ liverpoоl2014 (комментарий удален) (раскрыть)
    02 апреля 2017 в 21:39
    ахаххааххаахахахахах, красава)
    ArtNow
    ArtNow ответ Особенный 2 (комментарий удален) (раскрыть)
    02 апреля 2017 в 21:37
    В Барселоне таких нет.
    ArtNow
    ArtNow ответ gentlewolf (раскрыть)
    02 апреля 2017 в 21:36
    4-3-3, Рафинья на месте правого атакующего будет.
    gentlewolf
    gentlewolf
    02 апреля 2017 в 21:34, ред.
    442?

    а нет. 433. Рафинья справа вместо Месси.
    ArtNow
    ArtNow ответ Zidane.5 (раскрыть)
    02 апреля 2017 в 21:25
    Если бы барса без Месси каждый год брала треблы, я был бы рад его уходу. Раз уж мы без него такая машина.
    Apollo24
    Apollo24 ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
    02 апреля 2017 в 21:17
    Ты упускаешь тот факт, что в старте Гомеш будет. Это значит, что Барса изначально начинает игру в меньшинстве. Так что я бы не спешил с выводами)
    Анзор Абазов
    Анзор Абазов
    02 апреля 2017 в 21:17
    это че за состав, не со спартаком же играем...
    Zidane.5
    Zidane.5 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
    02 апреля 2017 в 21:07
      Apollo24
      Apollo24
      02 апреля 2017 в 21:03
      После сборных Барселона всегда играет очень вяло и бледно, а тут еще и без Месси.
      Надеюсь, Неймар покажет свой уровень и зарешает сегодня.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ Zidane.5 (раскрыть)
      02 апреля 2017 в 21:00
      Ок.
      А теперь иди и дерни свой штурвал на плакат Роналду..
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith ответ Zidane.5 (раскрыть)
      02 апреля 2017 в 21:00
      И без Месси справятся!
      Zidane.5
      Zidane.5
      02 апреля 2017 в 20:58
      Гранада выиграет скажут что это отсутствие Месси.)))
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      02 апреля 2017 в 20:55, ред.
      Матье и Гомеш в старте.. мда..
      Честно сказать, в победу Барсы не верю с таким составом! Так еще и после паузы связанной с играми сборных
      Удачи каталонцам сегодня
      3ton
      3ton
      02 апреля 2017 в 20:54
      После сборных Барселона почему-то тяжело играет
      Легкого матча не будет , но ждем победы
      Гость
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