Рейтинг@Mail.ru

Сиссе предъявлены обвинения в шантаже Вальбуэна

Соккер.Ру // Скандалы, Сиссе Джибриль, Вальбуэна Матье, Бензема Карим
Сегодня, 02:21 | Источник: leparisien.fr | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе, подозревающийся в шантаже хавбека «Лиона» Матьё Вальбуэна, получил официальные обвинения от прокуратуры. Обвиняемый отрицает свою причастность к делу и намерен доказывать невиновность.

Напомним, что скандал с участием французских футболистов разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи. Ранее по делу проходил форвард «Реала» Карим Бензема, которого из-за этого отстранили от игр за сборную Франции.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05 апреля 2017
06:07 Алькарас: «Игрокам топ-клубов Испании позволено всё. Ракитич должен был извиниться» 19
31 марта 2017
20:50 «РЕН ТВ» извинился перед Дмитрием Тарасовым 99
23 марта 2017
07:24 Тренер «Рубина»: «У нас всё отлично! Остальное – происки врагов» 16
21 марта 2017
04:58 Варди: «Мне и моей семье угрожают из-за увольнения Раньери» 28
17 марта 2017
11:15 Ласина Траоре был в шаге от ареста после конфликта с женой 19
16 марта 2017
16:03 Верратти подал в суд на издание L’Еquipe 4
02 марта 2017
14:37 Агент: «Никаких гонок Кокорин не устраивал» 94
12:45 Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с Кокориным 17
12:39 «Зенит»: детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены 86
27 февраля 2017
Вадим Багров
​Враги-напарники. Конфликты знаменитостей
Комментариев: 20
все материалы по этой теме
Турниры