«Интер» предложит за Мбаппе €70 млн
Сегодня, 10:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
На нападающего «Монако» Килиана Мбаппе развернулась настоящая охота. 18-летний игрок отметился дублем в Лиге чемпионов и продолжает прогрессировать в чемпионате Франции. Уже сейчас подписать футболиста желают многие топ-клубы Европы, но агент форварда считает, что позволить себе покупку может только миланский «Интер». При этом он отметил, что стоимость игрока составит €100 млн.
Итальянская пресса сообщила о том, что «нерадзурри» действительно вступили в борьбу за игрока и сейчас готовы предложить по меньшей мере €70 млн.
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Или войдите через
в Баварию бы его) но подешевле если ток. за 70млн ну нафиг. лямов за 50 было бы норм
Надеюсь у Мбаппе хватит мозгов не загубить свою карьеру.