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«Интер» предложит за Мбаппе €70 млн

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Мбаппе Килиан
Сегодня, 10:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

На нападающего «Монако» Килиана Мбаппе развернулась настоящая охота. 18-летний игрок отметился дублем в Лиге чемпионов и продолжает прогрессировать в чемпионате Франции. Уже сейчас подписать футболиста желают многие топ-клубы Европы, но агент форварда считает, что позволить себе покупку может только миланский «Интер». При этом он отметил, что стоимость игрока составит €100 млн.

Итальянская пресса сообщила о том, что «нерадзурри» действительно вступили в борьбу за игрока и сейчас готовы предложить по меньшей мере €70 млн.

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