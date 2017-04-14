«Интер» предложит за Мбаппе €70 млн

На нападающего «Монако» Килиана Мбаппе развернулась настоящая охота. 18-летний игрок отметился дублем в Лиге чемпионов и продолжает прогрессировать в чемпионате Франции. Уже сейчас подписать футболиста желают многие топ-клубы Европы, но агент форварда считает, что позволить себе покупку может только миланский «Интер». При этом он отметил, что стоимость игрока составит €100 млн.

Итальянская пресса сообщила о том, что «нерадзурри» действительно вступили в борьбу за игрока и сейчас готовы предложить по меньшей мере €70 млн.