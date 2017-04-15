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Представители Роналду опровергли информацию об обвинении в изнасиловании в адрес игрока

Соккер.Ру // Скандалы, Роналду Криштиану
Сегодня, 03:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Компания Gestifute, представляющая интересы форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что португальцу грозило обвинение в изнасиловании:

«Сегодня немецкая газета Der Spiegel опубликовала большую статью о том, что Криштиану Роналду, якобы, восемь лет назад был обвинён в изнасиловании.

Эта статья —  ничто иное, как выдумка журналистов. Предполагаемая жертва отказывается подтвердить правдивость обвинения.

Газета обосновала весь свой рассказ документами, на которых нет подписи и где не определены участвующие стороны – ведётся переписка между адвокатами, которые не представляют интересы Роналду. Криштиану никогда не получал письмо так называемой жертвы. Обвинения в изнасиловании являются ложными, и Роналду обязательно на них ответит. Он не позволит запятнать его репутацию», — говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее Spiegel заявил, что Роналду заплатил в 2010 году 375 тысяч долларов, чтобы избежать суда за изнасилование.

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