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Ари: «Со „Спартаком“ будет тяжело, ведь это сильная команда и чемпион»

Матч: ЛокомотивЛокомотив-:-СпартакСпартак
Начало матча: 14.07.2017, 21:30
Соккер.Ру // Россия: легионеры, Ари Феррейра
Сегодня, 01:56 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с «Риекой» (0:1), а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка за Суперкубок России с московским «Спартаком», который состоится 14 июля на стадионе «Локомотив»:

«Этот матч был очень трудным. Мы встречались с сильной командой, которая имеет высокую готовность. Считаю, что отработали с ребятами в этом матче профессионально, да и в целом на сборе. Я думаю, что из этого матча можно вынести только позитив. Да, мы проиграли, проиграли заслуженно, но опыт этого спарринга лично у меня оставил хорошие эмоции.

В матче со „Спартаком“ будет тяжело, потому что это чемпион, дерби, да просто сильная команда. Мы играем дома – если у вас такие условия, то вы должны готовиться на максимуме и стараться обыграть соперника. Я вспомнил о „Спартаке“ не просто так. Осталось две недели. Я призываю всех наших болельщиков поддержать нас в матче за Суперкубок».

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