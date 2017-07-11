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Панченко – лучший игрок «Динамо» в минувшем сезоне по версии болельщиков
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М, Панченко Кирилл, Кузьмин Максим, Шунин Антон
Сегодня, 02:15 | Источник: fcdin.com | Редакция: Павел Молочный
Болельщики московского «Динамо» признали нападающего Кирилла Панченко лучшим игроком команды в минувшем сезоне. В итоговом голосовании 27-летний форвард опередил вратаря Антона Шунина и остальных партнёров по команде с большим отрывом, набрав почти две трети голосов. Панченко стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим ФНЛ сезона 2016/17.
Награду «Надежда „Динамо“», которая вручается лучшему молодому футболисту из числа игроков основного состава, молодёжной команды и выпускного года школы, получил 21-летний хавбек Максим Кузьмин.
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