Панченко – лучший игрок «Динамо» в минувшем сезоне по версии болельщиков

Болельщики московского «Динамо» признали нападающего Кирилла Панченко лучшим игроком команды в минувшем сезоне. В итоговом голосовании 27-летний форвард опередил вратаря Антона Шунина и остальных партнёров по команде с большим отрывом, набрав почти две трети голосов. Панченко стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим ФНЛ сезона 2016/17.

Награду «Надежда „Динамо“», которая вручается лучшему молодому футболисту из числа игроков основного состава, молодёжной команды и выпускного года школы, получил 21-летний хавбек Максим Кузьмин.