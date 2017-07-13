Промес: «Роналдиньо был главным источником моего вдохновения»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к известному бразильскому футболисту Роналдиньо:

«В юности моим кумиром был Роналдиньо. Когда он получал красную карточку, то всё равно продолжал улыбаться. Он любил футбол и не стеснялся это показывать на поле. За его игрой было приятно наблюдать. Я даже не буду упоминать все его голы и потрясающие финты. Он мотивировал меня брать мяч и просто наслаждаться игрой. Роналдиньо был самым главным источником моего вдохновения».

Вчера появилась информация о том, что Роналдиньо посетит матч первого тура нового сезона РФПЛ «Ахмат» - «Амкар».