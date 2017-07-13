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Промес: «Роналдиньо был главным источником моего вдохновения»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси, Роналдиньо
Сегодня, 06:19 | Источник: Инстаграм Квинси Промеса | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к известному бразильскому футболисту Роналдиньо:

«В юности моим кумиром был Роналдиньо. Когда он получал красную карточку, то всё равно продолжал улыбаться. Он любил футбол и не стеснялся это показывать на поле. За его игрой было приятно наблюдать. Я даже не буду упоминать все его голы и потрясающие финты. Он мотивировал меня брать мяч и просто наслаждаться игрой. Роналдиньо был самым главным источником моего вдохновения».

Вчера появилась информация о том, что Роналдиньо посетит матч первого тура нового сезона РФПЛ «Ахмат» - «Амкар».

 

Shout out to the great @ronaldinho One of my biggest inspirations. Always smiling on the pitch 😄! #Ronaldinho #QP10

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

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