«Силькеборг» — «Колдинг». Прогноз на матч датской Суперлиги (18.02.2021)

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18 февраля 2021, 15:30

«Силькеборг» принимает «Колдинг» в рамках очередного тура датской Суперлиги. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу «Силькеборга» по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на то, что победу отпразднует «Колдинг» за 8.80. Ничейный исход букмекеры оценивают в 4.10.

Форма команд

«Силькеборг» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Дании. У клуба 34 пункта в активе. Отставание от второго места — всего пять очков, его можно отыграть, но нужно обязательно побеждать «Колдинг», клуб, который является одним из аутсайдеров лиги. В этом сезоне команда из страны викингов отметилась 41 забитым мячом, при этом «Силькеборг» пропустил всего 18 голов. По количеству забитых мячей они являются лучшими в лиге.

«Колдинг» — одна из худших команд первенства. У этого клуба 13 пунктов в активе и 11-я строчка. Команда забила 16 мячей и пропустила 29. Для того чтобы понять весь масштаб трагедии этого клуба, можно привести один факт — у «Колдинга» всего две победы за 17 матчей в чемпионате Дании.

Информация для ставок

«Силькеборг» побеждает три матча кряду

«Колдинг» пропускал в каждом из последних пяти матчей

В последних пяти матчах «Силькеборг» забил десять мячей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «голы будут в обоих таймах» по коэффициенту 1.38. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на «„Силькеборг“ выиграет в обоих таймах» по коэффициенту 2.70.

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