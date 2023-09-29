«Ахмат» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (01.10.2023)

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вчера, 22:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ахмат», на который можно поставить по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу «Динамо» Москва предлагается по 2.7. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.6.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Ахмат» после более уверенных матчей снова стал допускать ошибки и терять очки. Коллектив на данный момент занимает лишь 10 место с 11 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. На своем поле клубу из Грозного вполне по силам создать неприятности сопернику из Москвы и возможно даже добиться победы. В прошлом туре РПЛ «Ахмат» проиграл «Балтике» (0:1), а ранее уступил в кубке страны «Зениту» (3:4, по пенальти).

«Динамо» Москва не радует болельщиков в последнее время и вынуждено вносить изменения в игровой процесс, чтобы исправить результаты. В таблице РПЛ команда занимает уже пятое место с 15 очками и уступает лидеру уже шесть очков. В матче кубка России «Динамо» Москва уступило «Краснодару» в серии пенальти (1:2), а в чемпионате проиграло «Спартаку» (0:1).

Информация для ставок

«Динамо» Москва проиграло три последних матча с «Ахматом»

«Ахмат» одержал всего четыре победы в десяти последних матчах во всех турнирах

Московский клуб выиграл лишь один выездной поединок из пяти последних

Прогноз

Обе команды находятся на спаде своих возможностей и победителя определить довольно сложно. Предлагаем выбрать вариант тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.