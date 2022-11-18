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«Ахмат» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч кубка России (23.11.2022)

сегодня, 09:44
Ахмат (Грозный)

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ахмата» будет стоить 2.65, а ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.55.

Россия. Кубок 2022/2023
Ахмат
Динамо
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
23 ноября 2022, 16:00
среда
ВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.543.522.58
Мелбет 2.88 3.48 2.49

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ахмат» набрал за предыдущие туры шесть очков и на данный момент занимает второе место в группе, уступая «Динамо» один балл. В такой ситуации коллективу очень нужно побеждать, чтобы перед последним туром не оказаться в затруднительном положении, ведь клуб из Грозного опережает последнюю команду группы всего на один балл. Два последних матча «Ахмата» завершились поражением от «Оренбурга» (2:3) и победой на выезде над «Зенитом» (2:1).

Московское «Динамо» улучшило свои результаты за последние пару недель и даже смогло обогнать ЦСКА в РПЛ по дополнительным характеристикам. Перед стартом очередных матчей кубка России, команда лидирует с семью баллами, но поражение в этой встрече может откинуть ее сразу на третье место. В прошлом туре чемпионата «Динамо» Москва обыграло ЦСКА (2:1), а ранее уступило «Ростову» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Московское «Динамо» одержало только две победы в десяти последних поединках на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Динамо» выиграло три из пяти последних матчей у «Ахмата» при двух поражениях

Прогноз

«Ахмат» хорошо выступает на своем поле и в одном из решающих матчей вероятнее всего, сможет сломить сопротивление оппонента. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.74 1.64 2.26
Мелбет 1.87 1.99
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