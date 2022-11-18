«Ахмат» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч кубка России (23.11.2022)

1668753847

сегодня, 09:44

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ахмата» будет стоить 2.65, а ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.55.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ахмат» набрал за предыдущие туры шесть очков и на данный момент занимает второе место в группе, уступая «Динамо» один балл. В такой ситуации коллективу очень нужно побеждать, чтобы перед последним туром не оказаться в затруднительном положении, ведь клуб из Грозного опережает последнюю команду группы всего на один балл. Два последних матча «Ахмата» завершились поражением от «Оренбурга» (2:3) и победой на выезде над «Зенитом» (2:1).

Московское «Динамо» улучшило свои результаты за последние пару недель и даже смогло обогнать ЦСКА в РПЛ по дополнительным характеристикам. Перед стартом очередных матчей кубка России, команда лидирует с семью баллами, но поражение в этой встрече может откинуть ее сразу на третье место. В прошлом туре чемпионата «Динамо» Москва обыграло ЦСКА (2:1), а ранее уступило «Ростову» (1:2).

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Московское «Динамо» одержало только две победы в десяти последних поединках на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Динамо» выиграло три из пяти последних матчей у «Ахмата» при двух поражениях

Прогноз

«Ахмат» хорошо выступает на своем поле и в одном из решающих матчей вероятнее всего, сможет сломить сопротивление оппонента. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.