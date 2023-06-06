«Алавес» — «Эйбар». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (08.06.2023)

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вчера, 21:32

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Эйбара», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2 и ТМ 2 за 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Алавес» уже несколько сезонов не может вернуться в элитный дивизион Испании и сейчас имеет хорошие шансы это сделать. Ничейный результат в первом выездном матче оставляет коллективу хорошую возможность добиться победы уже на своем стадионе и выйти в финал плей-офф, где останется пройти всего одного соперника. В прошлом матче «Алавес» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1), а ранее разошелся миром с «Лас-Пальмас» (0:0).

«Эйбар» смог пробиться в зону плей-офф в Сегунде, но результат домашнего матча не впечатляет экспертов и болельщиков. Тем не менее, ничья оставляет команде шансы на проход дальше, учитывая уверенные выступления в последних турах регулярного чемпионата. До матча с «Алавесом» коллектив обыграл на выезде «Уэску» (1:0), а ранее сыграл в результативную ничью со «Спортингом» Хихон (2:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Алавеса» из десяти завершились ничейным результатом

«Эйбар» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Алавес» имеет более высокие шансы на выход в следующую стадию и наверняка ими воспользуется. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту в букмекерской конторе Лига Ставок.