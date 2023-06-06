«Алавес» — «Эйбар». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (08.06.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Эйбара», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.
Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2 и ТМ 2 за 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.17.
Форма команд
«Алавес» уже несколько сезонов не может вернуться в элитный дивизион Испании и сейчас имеет хорошие шансы это сделать. Ничейный результат в первом выездном матче оставляет коллективу хорошую возможность добиться победы уже на своем стадионе и выйти в финал плей-офф, где останется пройти всего одного соперника. В прошлом матче «Алавес» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1), а ранее разошелся миром с «Лас-Пальмас» (0:0).
«Эйбар» смог пробиться в зону плей-офф в Сегунде, но результат домашнего матча не впечатляет экспертов и болельщиков. Тем не менее, ничья оставляет команде шансы на проход дальше, учитывая уверенные выступления в последних турах регулярного чемпионата. До матча с «Алавесом» коллектив обыграл на выезде «Уэску» (1:0), а ранее сыграл в результативную ничью со «Спортингом» Хихон (2:2).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Алавеса» из десяти завершились ничейным результатом
- «Эйбар» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Алавес» имеет более высокие шансы на выход в следующую стадию и наверняка ими воспользуется. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту в букмекерской конторе Лига Ставок.