В Испании одобрили реконструкцию старейшего стадиона страны

сегодня, 16:55

Городской совет Хихона одобрил реконструкцию стадиона «Эль Молинон» с первоначальными инвестициями в размере двух миллионов евро для крыши западной трибуны.

Финансирование будет осуществляться из муниципальных средств.

На данный момент точная дата начала работ не объявлена, но отмечается, что это произойдет до конца года.

В дополнение к вышеуказанным вложениям, еще 600 тысяч евро выделено на укрепление конструкции, которое уже заложено в бюджет и ежегодно проводится с 2023 года для сохранения структуры стадиона.

«Эль Молинон» является старейшим стадионом в Испании.