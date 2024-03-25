«Альбасете» — «Расинг де Феррол». Прогноз на матч Сегунды (25.03.2024)

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сегодня, 09:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на победу гостей можно по коэффициенту 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.2.

Форма команд

«Альбасете» не может выиграть уже несколько матчей подряд и это плохо влияет на турнирную таблицу, где команда опустилась в зону вылета. Коллектив на данный момент занимает 19 место с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победа, чтобы попробовать подняться выше в таблице или хотя бы не отставать от конкурентов. Два последних матча «Альбасете» завершились поражениями от «Эльче» (2:3) и «Реал Овьедо» (1:2).

«Расинг де Феррол» имеет куда лучшую ситуацию, чем его нынешний соперник и занимает 11 место в Сегунде, набрав 47 пунктов. Команде не угрожает зона вылета, но и на высокие места она уже не претендует. Тем не менее, в выездном поединке с аутсайдером клуб не намерен отдавать очки и будет играть на результат. В прошлом туре второго по силе дивизиона Испании «Расинг де Феррол» на своем поле обыграл «Вальядолид» (2:0), а ранее на выезде уступил «Картахене» (1:2).

Информация для ставок

«Расинг де Феррол» выиграл лишь два матча из десяти последних

«Альбасете» проиграл четыре из десяти домашних поединков за последнее время

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды во всех последних матча обменивались голами, поэтому логично было бы предположить, что и в этот раз зрители увидят голы в исполнении коллективов. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.