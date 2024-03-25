«Альбасете» — «Расинг де Феррол». Прогноз на матч Сегунды (25.03.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на победу гостей можно по коэффициенту 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.25.
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сегодня, 22:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.2.
Форма команд
«Альбасете» не может выиграть уже несколько матчей подряд и это плохо влияет на турнирную таблицу, где команда опустилась в зону вылета. Коллектив на данный момент занимает 19 место с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победа, чтобы попробовать подняться выше в таблице или хотя бы не отставать от конкурентов. Два последних матча «Альбасете» завершились поражениями от «Эльче» (2:3) и «Реал Овьедо» (1:2).
«Расинг де Феррол» имеет куда лучшую ситуацию, чем его нынешний соперник и занимает 11 место в Сегунде, набрав 47 пунктов. Команде не угрожает зона вылета, но и на высокие места она уже не претендует. Тем не менее, в выездном поединке с аутсайдером клуб не намерен отдавать очки и будет играть на результат. В прошлом туре второго по силе дивизиона Испании «Расинг де Феррол» на своем поле обыграл «Вальядолид» (2:0), а ранее на выезде уступил «Картахене» (1:2).
Информация для ставок
- «Расинг де Феррол» выиграл лишь два матча из десяти последних
- «Альбасете» проиграл четыре из десяти домашних поединков за последнее время
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды во всех последних матча обменивались голами, поэтому логично было бы предположить, что и в этот раз зрители увидят голы в исполнении коллективов. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.