«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (01.03.2023)

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сегодня, 17:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Эвертона» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17

Форма команд

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ , однако отрыв от ближайшего соперника уже не такой солидный, как был месяц назад. В активе «канониров» 57 очков, что на два пункта больше, чем у «Манчестер Сити». Недавно лондонский клуб уже проиграл «ирискам», поэтому в этот раз недооценки быть недолжно. В прошлой игре «Арсенал» все-таки вырвал победу у «Лестера» (1:0), а 18 числа на выезде одолел «Астон Виллу» (4:2).

«Эвертон» добыл шесть очков в пяти последних турах чемпионата Англии, но этого очень мало, чтобы в корне исправить ситуации. Команда из Ливерпуля идет на 18 месте с 21 очком, что очень расстраивает болельщиков. В нынешней игре с лидером АПЛ на выезде гости вряд ли смогут рассчитывать на результат, который случился между клубами в начале февраля. В прошлом туре «Эвертон» на своем поле проиграл «Астон Вилле» (0:2), а ранее минимально одолел «Лидс» (1:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» уступил семь из десяти последних поединков

«Эвертон» выиграл три из пяти последних встреч с «Арсеналом» при двух поражениях

Три из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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