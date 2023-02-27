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«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (01.03.2023)

сегодня, 17:41
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Эвертона» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.364.768.83
Лига Ставок 1.37 5.00 8.80
Мелбет 1.35 5.70 10.00
1XBET 1.36 5.40 10.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17

Форма команд

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ, однако отрыв от ближайшего соперника уже не такой солидный, как был месяц назад. В активе «канониров» 57 очков, что на два пункта больше, чем у «Манчестер Сити». Недавно лондонский клуб уже проиграл «ирискам», поэтому в этот раз недооценки быть недолжно. В прошлой игре «Арсенал» все-таки вырвал победу у «Лестера» (1:0), а 18 числа на выезде одолел «Астон Виллу» (4:2).

«Эвертон» добыл шесть очков в пяти последних турах чемпионата Англии, но этого очень мало, чтобы в корне исправить ситуации. Команда из Ливерпуля идет на 18 месте с 21 очком, что очень расстраивает болельщиков. В нынешней игре с лидером АПЛ на выезде гости вряд ли смогут рассчитывать на результат, который случился между клубами в начале февраля. В прошлом туре «Эвертон» на своем поле проиграл «Астон Вилле» (0:2), а ранее минимально одолел «Лидс» (1:0).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Эвертон» уступил семь из десяти последних поединков
  • «Эвертон» выиграл три из пяти последних встреч с «Арсеналом» при двух поражениях
  • Три из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» пережил серию неудачных поединков и на своем поле обязан обыгрывать аутсайдера АПЛ, даже несмотря на не самую лучшую статистику личных встреч. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.43 1.96 1.86 1.52 2.54
Лига Ставок 2.01 1.77 1.59 2.32
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 20:16
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом противостоянии. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 19:09
У Арсенала нет права на ошибку.... дома будут рыть газон
Гость
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