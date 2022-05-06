«Арсенал» Тула — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (08.05.2022)

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вчера, 14:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Арсенала» Тулы оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.1. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.65.

Форма команд

Тульский «Арсенал» не смог выбраться со дна турнирной таблицы и вероятнее всего покинет РПЛ по окончанию сезона. Коллектив идет на последнем месте с 22 набранными очками и отстает от спасительной позиции на пять баллов. Чтобы оставить шансы на сохранение прописки, коллектив обязан выигрывать оставшиеся игры и надеяться на ошибки прямых конкурентов. В прошлом туре «Арсенал» Тула сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (2:2), а ранее минимально проиграл «Рубину» (0:1).

«Краснодар» выступает с переменным успехом и набрал девять очков в последних пяти турах РПЛ . Команда расположилась на пятом месте с 45 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два балла. Чтобы побороться за более высокие позиции, коллектив обязан набирать максимум очков в оставшихся поединках. В двух последних матчах «Краснодар» минимально обыграл «Локомотив» (1:0) и «Ростов» (1:0).

Информация для ставок

«Арсенал» Тула не может выиграть уже 11матчей подряд в чемпионате России

«Кранодар» уступил только в трех матчах на выезде из десяти последних

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Краснодар» выиграл только три поединка из последних шести с «Арсеналом» из Тулы

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и обе нуждаются в очках. Предполагаем, что гости окажутся сильнее и заберут три балла. Сделать ставку на «Краснодар» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4.