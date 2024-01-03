«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз на матч кубка Италии (03.01.2024)

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вчера, 16:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Рискнуть на триумф «Сассуоло» можно за 7.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.57, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Аталанта» набрала неплохой ход и выиграла практически все последние матчи. Команда идет на шестом месте в Серии А, но и про кубок Италии не забывает. Команда из Бергамо давно мечтает о трофее и сейчас у нее есть хорошая возможность дойти до четвертьфинала турнира в случае победы. Два последних матча «Аталанты» завершились победой над «Лечче» (1:0) и минимальным поражением от «Болоньи» (0:1).

«Сассуоло» проводит неудачный сезон в Серии А и находится совсем близко к зоне вылета. Тем не менее, коллектив попробует настроиться на один поединок и порадовать болельщиков в другом турнире, что сделать будет непросто. Проход в четвертьфинал будет считаться сенсацией, а гости точно прибавят уверенности в собственных силах. В прошлом туре чемпионата «Сассуоло» проиграл «Милану» (0:1), а ранее уступил «Дженоа» (1:2).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл пять из десяти выездных поединков за последнее время

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить, что хозяева пройдут в следующий раунд в основное время и одержат победу в этой встрече по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.