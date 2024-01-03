«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз на матч кубка Италии (03.01.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Рискнуть на триумф «Сассуоло» можно за 7.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.
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3 : 1
завершен
вчера, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.57, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4.
Форма команд
«Аталанта» набрала неплохой ход и выиграла практически все последние матчи. Команда идет на шестом месте в Серии А, но и про кубок Италии не забывает. Команда из Бергамо давно мечтает о трофее и сейчас у нее есть хорошая возможность дойти до четвертьфинала турнира в случае победы. Два последних матча «Аталанты» завершились победой над «Лечче» (1:0) и минимальным поражением от «Болоньи» (0:1).
«Сассуоло» проводит неудачный сезон в Серии А и находится совсем близко к зоне вылета. Тем не менее, коллектив попробует настроиться на один поединок и порадовать болельщиков в другом турнире, что сделать будет непросто. Проход в четвертьфинал будет считаться сенсацией, а гости точно прибавят уверенности в собственных силах. В прошлом туре чемпионата «Сассуоло» проиграл «Милану» (0:1), а ранее уступил «Дженоа» (1:2).
Информация для ставок
- «Аталанта» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Сассуоло» проиграл пять из десяти выездных поединков за последнее время
- Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить, что хозяева пройдут в следующий раунд в основное время и одержат победу в этой встрече по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.