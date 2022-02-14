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«Атлетико» Мадрид — «Леванте».  Прогноз на матч Примеры (16.02.2022)

вчера, 16:57

16 февраля 2022 года состоится поединок «Атлетико Мадрид — Леванте». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в столице Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на очередной матч в рамках Испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.3310.12
Фонбет 1.32 5.10 10.50
Мелбет 1.36 5.45 10.00
1XBET 1.36 5.45 10.00
BetBoom 1.33 5.38 10.27

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Атлетико». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается в 5.10, а победа «Леванте» в 10.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетико» играет ужасно. Действующий чемпион Испании идет на пятой строчке в турнирной таблице и имеет 39 баллов в активе. У команды 11 побед, шесть ничьих и шесть поражений. Клуб из столицы Испании забил 42 гола и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Атлетико» выглядит не лучшим образом, но все же очки команда набирает — победы над «Хетафе» со счетом 4:3 и над «Валенсией» 3:2, а также поражение от «Барселоны» 4:2.

«Леванте» занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице Примеры в нынешнем сезоне. У клуба 11 баллов. Коллектив выиграл один поединок, восемь раз играл вничью и проигрывал в 14 матчах. В последних встречах «Леванте» не может похвастаться хорошей игрой и регулярно теряет драгоценные баллы — поражения от «Бетиса» со счетом 2:4, а также от «Хетафе» 3:0 и 0:2 от «Кадиса».

Информация для ставок

  • «Леванте» выиграл один матч из последних пяти
  • «Атлетико» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Леванте» пропустил девять голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Леванте» по коэффициенту 3.40. В последнее время «Атлетико» играет так плохо, что потеря очков даже в матче с «Леванте» не станет сюрпризом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.35 2.10 1.74 1.61 2.28
Фонбет 2.10 1.73
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 2.18 1.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:26
Победа команды "Атлетико" в этом матче с Азиатской форой (-1). Удачи
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