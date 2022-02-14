«Атлетико» Мадрид — «Леванте».  Прогноз на матч Примеры (16.02.2022)

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вчера, 16:57

16 февраля 2022 года состоится поединок «Атлетико Мадрид — Леванте». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в столице Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на очередной матч в рамках Испанской Примеры.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Атлетико». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается в 5.10, а победа «Леванте» в 10.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетико» играет ужасно. Действующий чемпион Испании идет на пятой строчке в турнирной таблице и имеет 39 баллов в активе. У команды 11 побед, шесть ничьих и шесть поражений. Клуб из столицы Испании забил 42 гола и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Атлетико» выглядит не лучшим образом, но все же очки команда набирает — победы над «Хетафе» со счетом 4:3 и над «Валенсией» 3:2, а также поражение от «Барселоны» 4:2.

«Леванте» занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице Примеры в нынешнем сезоне. У клуба 11 баллов. Коллектив выиграл один поединок, восемь раз играл вничью и проигрывал в 14 матчах. В последних встречах «Леванте» не может похвастаться хорошей игрой и регулярно теряет драгоценные баллы — поражения от «Бетиса» со счетом 2:4, а также от «Хетафе» 3:0 и 0:2 от «Кадиса».

Информация для ставок

«Леванте» выиграл один матч из последних пяти

«Атлетико» выиграл два матча из последних пяти

У «Леванте» пропустил девять голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Леванте» по коэффициенту 3.40. В последнее время «Атлетико» играет так плохо, что потеря очков даже в матче с «Леванте» не станет сюрпризом.