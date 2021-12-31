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«Атлетико» Мадрид — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (02.01.2022)

31 декабря 2021, 18:52

Испания. Примера 2021/2022
Атлетико
Райо Вальекано
2 : 0
завершен
02 января 2022, 18:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.369.38
Мелбет 1.45 4.57 8.05
1XBET 1.45 4.44 8.45
BetBoom 1.45 4.13 8.45

Мадридский «Атлетико» сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Этот поединок состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Отметим, что игра пройдет 2 января 2022 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.35. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа гостей в 9.30.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 29 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в пяти играх. Всего у «матрасников» 29 забитых и 22 пропущенных гола. В последних встречах «Атлетико» из Мадрида проиграл «Гранаде» 2:1, а также уступил «Севилье» 2:1 и «Реалу» 2:0.

«Райо Вальекано» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 30 баллов. У команды девять побед, три ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 18 мячей. В последних встречах «Райо Вальекано» обыграл «Алавес» 2:0, а также проиграл «Вильярреалу» 2:0 и выиграл у «Эспаньола» 1:0.

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл три матча кряду

  • «Райо Вальекано» выиграл четыре матча из последних пяти

  • У «Атлетико» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку в этом поединке на победу «Райо Вальекано» или ничейный исход по коэффициенту 3.20. В последних играх «Атлетико» выглядит очень плохо, поэтому у «Райо» будет отличный шанс взять три балла в матче с уставшим и слабым соперником.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.53 1.86 2.01 1.44 2.89
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.66 2.29
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 января в 01:37
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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