«Атлетико» Мадрид — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (02.01.2022)

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31 декабря 2021, 18:52

Мадридский «Атлетико» сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Этот поединок состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Отметим, что игра пройдет 2 января 2022 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.35. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа гостей в 9.30.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 29 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в пяти играх. Всего у «матрасников» 29 забитых и 22 пропущенных гола. В последних встречах «Атлетико» из Мадрида проиграл «Гранаде» 2:1, а также уступил «Севилье» 2:1 и «Реалу» 2:0.

«Райо Вальекано» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 30 баллов. У команды девять побед, три ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 18 мячей. В последних встречах «Райо Вальекано» обыграл «Алавес» 2:0, а также проиграл «Вильярреалу» 2:0 и выиграл у «Эспаньола» 1:0.

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл три матча кряду

«Райо Вальекано» выиграл четыре матча из последних пяти

У «Атлетико» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку в этом поединке на победу «Райо Вальекано» или ничейный исход по коэффициенту 3.20. В последних играх «Атлетико» выглядит очень плохо, поэтому у «Райо» будет отличный шанс взять три балла в матче с уставшим и слабым соперником.