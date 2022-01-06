«Айнтрахт» Франкфурт – «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

1641456013

06 января 2022, 11:00

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.02. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.44.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф наладил свою игру за последнее время и в пяти турах смог набрать целых 12 очков. Такой рывок позволил коллективу выйти на шестое место с 27 баллами в активе. Чтобы оставаться на верху турнирной таблицы, клубу необходимо продолжать стабильно набирать очки и навязывать борьбу даже таким оппонентам как «Боруссия» Д. Последние два поединка «Айнтрахта» Ф завершились победами над «Майнцом» (1:0) и «Боруссией» М (2:3).

«Боруссия» Д уже на большое расстояние отпустила в отрыв «Баварию» и чтобы догнать соперника необходимы большие усилия. Перед стартом очередного тура команда занимает второе место с набранными 34 очками. Предстоящий матч обещает быть очень сложным и напряженным, ведь оба коллектива хорошо проявляют себя в атакующих действиях. В прошлом туре «Боруссия» Д проиграла на выезде «Герте» (2:3), а ранее обыграла «Гройтер Фюрт» (3:0).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла всего четыре выездных поединка из последних десяти

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре последних матча команд во «Франкфурте» завершились ничейным результатом

Прогноз

Оба коллектива показывают интересный и комбинационный футбол и большого перевеса нет ни у одной команды. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.85.