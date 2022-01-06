«Айнтрахт» Франкфурт – «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.02. В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.
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сегодня, 20:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.44.
Форма команд
«Айнтрахт» Ф наладил свою игру за последнее время и в пяти турах смог набрать целых 12 очков. Такой рывок позволил коллективу выйти на шестое место с 27 баллами в активе. Чтобы оставаться на верху турнирной таблицы, клубу необходимо продолжать стабильно набирать очки и навязывать борьбу даже таким оппонентам как «Боруссия» Д. Последние два поединка «Айнтрахта» Ф завершились победами над «Майнцом» (1:0) и «Боруссией» М (2:3).
«Боруссия» Д уже на большое расстояние отпустила в отрыв «Баварию» и чтобы догнать соперника необходимы большие усилия. Перед стартом очередного тура команда занимает второе место с набранными 34 очками. Предстоящий матч обещает быть очень сложным и напряженным, ведь оба коллектива хорошо проявляют себя в атакующих действиях. В прошлом туре «Боруссия» Д проиграла на выезде «Герте» (2:3), а ранее обыграла «Гройтер Фюрт» (3:0).
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют»
- «Боруссия» Д выиграла всего четыре выездных поединка из последних десяти
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре последних матча команд во «Франкфурте» завершились ничейным результатом
Прогноз
Оба коллектива показывают интересный и комбинационный футбол и большого перевеса нет ни у одной команды. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.85.