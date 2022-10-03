«Бавария» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.06. Рискнуть на победу «Виктории Пльзень» можно по коэффициенту 37, а выбрать в линии ничью предлагают по 11.05.
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сегодня, 19:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.45.
Форма команд
«Бавария» в прошлом туре Бундеслиги одержала победу спустя несколько матчей и вернула себе уверенность в собственных силах. В Лиге Чемпионов команда лидирует с шестью баллами и в ближайших двух поединках имеет отличные шансы оформить выход в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Германии «Бавария» крупно обыграла «Байер» (4:0), а ранее уступил «Аугсбургу» (0:1).
«Виктория Пльзень» как и предполагали эксперты, проиграла два стартовых тура в Лиге Чемпионов и ее шансы набрать очки в этой группе становятся все меньше и меньше. Коллектив играет без груза давления и постарается достойно выступить в Германии. Два последних матча чешского клуба завершились ничьей с «Богемианс» (1:1), а ранее обыграл на своем поле «Славию» Прагу (3:0).
Информация для ставок
- «Бавария» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Виктории Пльзень» на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бавария» выиграла две последние встречи у «Виктории Пльзень»
Прогноз
«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе и не будет жалеть соперника даже при крупном счете. Предлагаем сделать ставку на разгром от «Баварии» с форой (-3.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17.