«Бавария» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

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вчера, 09:30

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.06. Рискнуть на победу «Виктории Пльзень» можно по коэффициенту 37, а выбрать в линии ничью предлагают по 11.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.45.

Форма команд

«Бавария» в прошлом туре Бундеслиги одержала победу спустя несколько матчей и вернула себе уверенность в собственных силах. В Лиге Чемпионов команда лидирует с шестью баллами и в ближайших двух поединках имеет отличные шансы оформить выход в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Германии «Бавария» крупно обыграла «Байер» (4:0), а ранее уступил «Аугсбургу» (0:1).

«Виктория Пльзень» как и предполагали эксперты, проиграла два стартовых тура в Лиге Чемпионов и ее шансы набрать очки в этой группе становятся все меньше и меньше. Коллектив играет без груза давления и постарается достойно выступить в Германии. Два последних матча чешского клуба завершились ничьей с «Богемианс» (1:1), а ранее обыграл на своем поле «Славию» Прагу (3:0).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Виктории Пльзень» на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла две последние встречи у «Виктории Пльзень»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе и не будет жалеть соперника даже при крупном счете. Предлагаем сделать ставку на разгром от «Баварии» с форой (-3.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17.