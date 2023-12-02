«Байер» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (03.12.2023)

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сегодня, 16:42

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боруссии» могут поставить за 4.8. Коэффициент на ничью составляет 4.6.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.93, в то время как низовой исход оценивается по 1.9. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Байер» продолжает свое победное шествие, которое уже перевалило за десяток матчей. Команда из Леверкузена лидирует в Бундеслиге с 34 баллами и на два пункта опережает «Баварию». Несмотря на соперника в нынешней встрече, букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам, которым придется доказывать на поле свою силу. Два последних матча «фармацевтов» завершились победами над «Хеккеном» в Лиге Европы (2:0) и «Вердером» (3:0) в чемпионате.

«Боруссия» Дортмунд сдает позиции и уже располагается на четвертом месте с 24 баллами, а отставание от лидера составляет 10 баллов. Предстоящий поединок очень важен для «черно-желтых», ведь в случае поражения коллектив поставит себя в очень сложное турнирное положение. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Боруссия» обыграла на выезде «Милан» (3:1), а в чемпионате обыграла «Боруссию» М (4:2).

Информация для ставок

«Байер» выиграл 14 матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» Д смогла победить в пяти выездных поединках из десяти последних

«Байер» проиграл три из пяти последних матчей «Боруссии» Дортмунд при двух победах

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме и борется на данный момент за чемпионство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.