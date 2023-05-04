«Байер» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (05.05.2023)

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вчера, 08:57

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кельна» могут поставить за 5.1. Коэффициент на ничью составляет 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.73, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Байер» проводит отличный отрезок сезона в чемпионате Германии, где имеет серию без поражений из нескольких поединков. Команда поднялась уже на шестое место с 48 баллами, но отстает от четвертой позиции на целых восемь пунктов. Тем не менее, «фармацевты» могут попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, где они добрались уже до полуфинала. Два последних матча «Байера» завершились ничьей с «Унионом» (0:0) и победой над «Байером» (2:0).

«Кельн» прервал серию без поражений в чемпионате Германии, но это особо не сказывается на его положении в турнирной таблице. Коллектив доигрывает сезон и находится на 11 месте с 35 баллами, отставая на один пункт от ближайшего соперника. В предстоящей встрече у гостей есть шансы подпортить статистику сопернику и порадовать своих болельщиков. В прошлом туре «Кельн» уступил на своем поле «Фрайбургу» (0:1), а ранее на выезде одолел «Хоффенхайм» (3:1).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Кельн» выиграл только три матча из десяти последних на выезде

«Байер» выиграл три из пяти последних поединков у «Кельна» при одном поражении

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.