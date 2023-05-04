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«Байер» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (05.05.2023)

вчера, 08:57
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кельна» могут поставить за 5.1. Коэффициент на ничью составляет 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.644.245.42
Pari 1.60 4.20 5.40

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.73, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Байер» проводит отличный отрезок сезона в чемпионате Германии, где имеет серию без поражений из нескольких поединков. Команда поднялась уже на шестое место с 48 баллами, но отстает от четвертой позиции на целых восемь пунктов. Тем не менее, «фармацевты» могут попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, где они добрались уже до полуфинала. Два последних матча «Байера» завершились ничьей с «Унионом» (0:0) и победой над «Байером» (2:0).

«Кельн» прервал серию без поражений в чемпионате Германии, но это особо не сказывается на его положении в турнирной таблице. Коллектив доигрывает сезон и находится на 11 месте с 35 баллами, отставая на один пункт от ближайшего соперника. В предстоящей встрече у гостей есть шансы подпортить статистику сопернику и порадовать своих болельщиков. В прошлом туре «Кельн» уступил на своем поле «Фрайбургу» (0:1), а ранее на выезде одолел «Хоффенхайм» (3:1).

Информация для ставок

  • «Байер» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах
  • «Кельн» выиграл только три матча из десяти последних на выезде
  • «Байер» выиграл три из пяти последних поединков у «Кельна» при одном поражении

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.35 2.14 1.77 1.68 2.28
Pari 2.12 1.75
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:46
Думаю хозяева не проиграют и обе команды забьют!
Гость
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