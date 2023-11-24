«Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

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вчера, 18:09

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Вест Хэм», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Поставить на «Бернли» можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.07.

Форма команд

«Бернли» на данный момент является последней командой в турнирной таблице и смог набрать лишь четыре очка. Чтобы исправить ситуацию, коллективу нужны серьезные изменения и усиления уже в зимний период. Любые набранные очки на своем поле с «молотобойцами» можно будет считать неплохим результатом. В двух последних своих матчах «Бернли» проиграл на выезде «Арсеналу» (1:3) и на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2).

«Вест Хэм» выступает довольно нестабильно и обитает в середине турнирной таблицы, а именно на девятом месте. Лондонский клуб набрал 17 очков и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Победа над аутсайдером может стать хорошей возможностью для гостей отыграть как минимум одну ступеньку турнирной таблицы АПЛ . В прошлой игре «Вест Хэм» обыграл «Ноттингем Форест» (3:2), а в Лиге Европы одолел «Олимпиакос» (1:0).

Информация для ставок

«Бернли» проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах

«Вест Хэм» уступил в четырех из шести последних выездных поединках

Две последние встречи команд закончились ничейными результатами

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

На данный момент «Бернли» слишком слабый и вряд ли хозяева смогут отобрать даже один пункт у соперника. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.