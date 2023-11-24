«Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Вест Хэм», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Поставить на «Бернли» можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 18:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.07.
Форма команд
«Бернли» на данный момент является последней командой в турнирной таблице и смог набрать лишь четыре очка. Чтобы исправить ситуацию, коллективу нужны серьезные изменения и усиления уже в зимний период. Любые набранные очки на своем поле с «молотобойцами» можно будет считать неплохим результатом. В двух последних своих матчах «Бернли» проиграл на выезде «Арсеналу» (1:3) и на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2).
«Вест Хэм» выступает довольно нестабильно и обитает в середине турнирной таблицы, а именно на девятом месте. Лондонский клуб набрал 17 очков и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Победа над аутсайдером может стать хорошей возможностью для гостей отыграть как минимум одну ступеньку турнирной таблицы АПЛ. В прошлой игре «Вест Хэм» обыграл «Ноттингем Форест» (3:2), а в Лиге Европы одолел «Олимпиакос» (1:0).
Информация для ставок
- «Бернли» проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Вест Хэм» уступил в четырех из шести последних выездных поединках
- Две последние встречи команд закончились ничейными результатами
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
На данный момент «Бернли» слишком слабый и вряд ли хозяева смогут отобрать даже один пункт у соперника. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.