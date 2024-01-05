«Болонья» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (05.01.2024)

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вчера, 15:50

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болонья» предлагает коэффициент 2.05, в то время как победа гостей будет стоить 4.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.15.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.7 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.47).

Форма команд

«Болонья» в прошлом туре прервала свою серию побед в чемпионате Италии, но остается на пятом месте с 31 баллом в активе. В нынешнем сезоне коллектив вполне может побороться за место в еврокбуках, а при большом везении и за Лигу Чемпионов. Для этого необходимо обыгрывать на своем поле «Дженоа». В прошлой игре «Болонья» крупно уступила «Удинезе» (0:3), а ранее обыграла на своем поле «Аталанту» (1:0).

«Дженоа» играет низовые матчи и за счет больших сил в обороне старается набирать очки в Серии А. Команда располагается на 12 месте с 20 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. Главной задачей коллектива является сохранение места в элитном дивизионе и пока у него неплохо выходит. Два последних матча «Дженоа» завершились ничьей с «Интером» (1:1) и выездной победой над «Сассуоло» (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Дженоа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Болонья» выиграла семь последних домашних поединков

«Дженоа» выиграл три из пяти последних встреч с «Болоньей»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды сейчас выглядят неплохо, но мы предлагаем опереться на статистику и сделать выбор, что хотя бы одна команда не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.