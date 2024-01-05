«Болонья» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (05.01.2024)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болонья» предлагает коэффициент 2.05, в то время как победа гостей будет стоить 4.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.15.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:45
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.7 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.47).
Форма команд
«Болонья» в прошлом туре прервала свою серию побед в чемпионате Италии, но остается на пятом месте с 31 баллом в активе. В нынешнем сезоне коллектив вполне может побороться за место в еврокбуках, а при большом везении и за Лигу Чемпионов. Для этого необходимо обыгрывать на своем поле «Дженоа». В прошлой игре «Болонья» крупно уступила «Удинезе» (0:3), а ранее обыграла на своем поле «Аталанту» (1:0).
«Дженоа» играет низовые матчи и за счет больших сил в обороне старается набирать очки в Серии А. Команда располагается на 12 месте с 20 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. Главной задачей коллектива является сохранение места в элитном дивизионе и пока у него неплохо выходит. Два последних матча «Дженоа» завершились ничьей с «Интером» (1:1) и выездной победой над «Сассуоло» (2:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Дженоа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Болонья» выиграла семь последних домашних поединков
- «Дженоа» выиграл три из пяти последних встреч с «Болоньей»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Обе команды сейчас выглядят неплохо, но мы предлагаем опереться на статистику и сделать выбор, что хотя бы одна команда не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.