«Боруссия» М — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2022)

1646913511

сегодня, 14:58

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 5.1, в то время как победа «Боруссии» М будет стоить 1.57. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.79 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 3 по 2.01).

Форма команд

«Герта» вот уже несколько матчей не может набрать очки в Бундеслиге и закономерно идет в зоне вылета. Команда занимает только 16 место в турнирной таблице, имея в активе 23 балла, что на два меньше, чем у ближайшего соперника. В поединке с нестабильной «Боруссией» М столичному клубу будет очень непросто, но дисциплинированная игра даст ему определенные шансы побороться за очки. В двух последних матчах Бундеслиги «Герта» крупно проиграла «Айнтрахту» Ф (1:4) и «Фрайбургу» (0:3).

«Боруссия» М идет в нижней части турнирной таблицы, что очень непривычно для болельщиков клуба, которые еще в прошлом сезоне болели за него в Лиге Чемпионов. Перед стартом очередного тура команда расположилась на 13 месте и набрала 27 баллов, опережая зону вылета всего на четыре пункта. Чтобы обеспечить себе безопасное расстояние от низов турнирной таблицы, коллективу желательно набирать очки в матче с аутсайдером. В прошлом туре «Боруссия» М проиграла на выезде «Штутгарту» (2:3), а ранее сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

«Герта» не может выиграть в гостях уже семь матчей подряд

«Боруссия» М выиграла четыре из шести последних встреч с «Гертой»

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды пытаются обеспечить себя очками в борьбе за выживание в Бундеслиге. Предполагаем, что хозяева окажутся успешнее в этом противостоянии. Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57.