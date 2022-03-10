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«Боруссия» М — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2022)

сегодня, 14:58
Боруссия

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 5.1, в то время как победа «Боруссии» М будет стоить 1.57. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.695.66
Фонбет 1.57 4.40 5.30
Мелбет 1.63 4.54 5.55
1XBET 1.63 4.54 5.55
BetBoom 1.60 4.52 5.37

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.79 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 3 по 2.01).

Форма команд

«Герта» вот уже несколько матчей не может набрать очки в Бундеслиге и закономерно идет в зоне вылета. Команда занимает только 16 место в турнирной таблице, имея в активе 23 балла, что на два меньше, чем у ближайшего соперника. В поединке с нестабильной «Боруссией» М столичному клубу будет очень непросто, но дисциплинированная игра даст ему определенные шансы побороться за очки. В двух последних матчах Бундеслиги «Герта» крупно проиграла «Айнтрахту» Ф (1:4) и «Фрайбургу» (0:3).

«Боруссия» М идет в нижней части турнирной таблицы, что очень непривычно для болельщиков клуба, которые еще в прошлом сезоне болели за него в Лиге Чемпионов. Перед стартом очередного тура команда расположилась на 13 месте и набрала 27 баллов, опережая зону вылета всего на четыре пункта. Чтобы обеспечить себе безопасное расстояние от низов турнирной таблицы, коллективу желательно набирать очки в матче с аутсайдером. В прошлом туре «Боруссия» М проиграла на выезде «Штутгарту» (2:3), а ранее сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»
  • «Герта» не может выиграть в гостях уже семь матчей подряд
  • «Боруссия» М выиграла четыре из шести последних встреч с «Гертой»
  • Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды пытаются обеспечить себя очками в борьбе за выживание в Бундеслиге. Предполагаем, что хозяева окажутся успешнее в этом противостоянии. Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.64 1.22 2.66 1.53 2.08 1.84
Мелбет 2.52 1.50
1XBET 2.52 1.50
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