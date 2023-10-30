«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Прогноз на матч кубка Германии (01.11.2023)

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вчера, 20:35

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6 В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Боруссия» Д старается выступать стабильно, но в некоторых матчах допускает осечки. Кубок Германии также важен для команды, поэтому футболисты настраиваются на сложный поединок, чтобы пройти в следующий этап. На данный момент «шмели» занимают четвертое место в Бундеслиге с 21 очком, а в прошлом туре не смогли на выезде переиграть «Айнтрахт» (3:3), но выиграли в Лиге Чемпионов у «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) на выезде.

«Хоффенхайм» находится в неплохой форме и на днях обыграл одного из лидеров Бундеслиги. Команда идет в зоне еврокубков, а именно на шестой позиции, но и про кубок Германии не забывает. Пройти такого соперника как «Боруссия» Дортмунд задача очень непростая, но возможная при определенном стечении обстоятельств. В прошлом туре чемпионата «Хоффенхайм» обыграл на выезде «Штутгарт» (3:2), а ранее уступил «Айнтрахту» (1:3).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» выиграл шесть последних выездных поединков

«Боруссия» Д проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла пять последних встреч с «Хоффенхаймом»

Прогноз

Статистика личных встреч полностью за хозяев стадиона, но гости будут выглядеть посвежее. Предлагаем поверить в результативный матч и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.