«Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2022)

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вчера, 13:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Боруссии» М оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Боруссия» М выиграла только один матч из пяти последних в Бундеслиге, что настораживает тренерский штаб и болельщиков. Команда неплохо начала сезон, поэтому на данный момент занимает восьмое место с девятью набранными баллами. В игре с «РБ Лейпциг» легкой игры не получится, ведь соперника возглавил бывший тренер команды Марко Розе. В двух последних встречах «Боруссия» М разошлась миром с «Фрайбургом» (0:0) и проиграла «Майнцу» (0:1).

«РБ Лейпциг» после ухода Тедеско с поста главного тренера, провел два хороших матча, хоть и выиграл всего в одном. Команде необходимо отыгрываться в Лиге Чемпионов, а также подниматься вверх по турнирной таблице Бундеслиги, ведь сейчас она занимает лишь 10 место с восемью баллами. В прошлой игре Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» уступил на выезде «Реалу» (0:2), а ранее крупно переиграл «Боруссию» Д в Бундеслиге (3:0).

Информация для ставок

«Боруссия» М забивала в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

·Четыре из пяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» М в последних матчах показывала неуверенную игру и это может стать проблемой с таким соперником, как «РБ Лейпциг». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.