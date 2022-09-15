«Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Боруссии» М оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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завтра, 19:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Боруссия» М выиграла только один матч из пяти последних в Бундеслиге, что настораживает тренерский штаб и болельщиков. Команда неплохо начала сезон, поэтому на данный момент занимает восьмое место с девятью набранными баллами. В игре с «РБ Лейпциг» легкой игры не получится, ведь соперника возглавил бывший тренер команды Марко Розе. В двух последних встречах «Боруссия» М разошлась миром с «Фрайбургом» (0:0) и проиграла «Майнцу» (0:1).
«РБ Лейпциг» после ухода Тедеско с поста главного тренера, провел два хороших матча, хоть и выиграл всего в одном. Команде необходимо отыгрываться в Лиге Чемпионов, а также подниматься вверх по турнирной таблице Бундеслиги, ведь сейчас она занимает лишь 10 место с восемью баллами. В прошлой игре Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» уступил на выезде «Реалу» (0:2), а ранее крупно переиграл «Боруссию» Д в Бундеслиге (3:0).
Информация для ставок
- «Боруссия» М забивала в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- ·Четыре из пяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Боруссия» М в последних матчах показывала неуверенную игру и это может стать проблемой с таким соперником, как «РБ Лейпциг». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.