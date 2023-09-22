«Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (23.09.2023)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.58. Поставить на «Боруссию» М можно за 5.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Боруссия» М еще не побеждала в новом сезоне и после четырех туров имеет в своем активе лишь 2 балла. Команда уже который сезон не может вернуться на свой уровень и нуждается в кардинальных изменениях. В игре с «РБ Лейпциг», который находится в отличной физической форме, маловероятно, что хозяева добьются значительного успеха. В прошлом туре «Боруссия» М спасла ничью в игре с «Дармштадтом» (3:3), а ранее минимально уступил «Вердеру» (0:1).

«РБ Лейпциг» имел небольшие проблемы в первом туре Лиги Чемпионов, однако все равно вышел победителем в этой встрече с «Янг Бойз» (3:1). Команда идет на третьем месте в Бундеслиге и всего на одно очков отстает от пары лидеров, поэтому будет максимально мотивирована на победу. В прошлой встрече чемпионата Германии «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Аугсбурга» на своем поле (3:0).

Информация для ставок

«Боруссия» М не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«РБ Лейпциг» одержал восемь побед в десяти последних встречах во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла два поединка у «РБ Лейпциг» из пяти последних при трех поражениях

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» на данный момент гораздо сильнее своего соперника и с большой вероятностью сможет набрать три очка. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.