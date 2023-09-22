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«Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (23.09.2023)

вчера, 12:38
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.58. Поставить на «Боруссию» М можно за 5.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.714.651.68
Лига Ставок 4.40 4.50 1.72
Pari 4.40 4.50 1.70

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Боруссия» М еще не побеждала в новом сезоне и после четырех туров имеет в своем активе лишь 2 балла. Команда уже который сезон не может вернуться на свой уровень и нуждается в кардинальных изменениях. В игре с «РБ Лейпциг», который находится в отличной физической форме, маловероятно, что хозяева добьются значительного успеха. В прошлом туре «Боруссия» М спасла ничью в игре с «Дармштадтом» (3:3), а ранее минимально уступил «Вердеру» (0:1).

«РБ Лейпциг» имел небольшие проблемы в первом туре Лиги Чемпионов, однако все равно вышел победителем в этой встрече с «Янг Бойз» (3:1). Команда идет на третьем месте в Бундеслиге и всего на одно очков отстает от пары лидеров, поэтому будет максимально мотивирована на победу. В прошлой встрече чемпионата Германии «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Аугсбурга» на своем поле (3:0).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • «РБ Лейпциг» одержал восемь побед в десяти последних встречах во всех турнирах
  • «Боруссия» М выиграла два поединка у «РБ Лейпциг» из пяти последних при трех поражениях
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» на данный момент гораздо сильнее своего соперника и с большой вероятностью сможет набрать три очка. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.42 2.43 1.62
Лига Ставок 2.29 1.64
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:03
При всём уважении к хозяевам, Боруссия из Гладбаха и Лейпциг прямо сейчас - это коллективы совершенно разного уровня. "Быки" являются одним из конкурентов Баварии в борьбе за чемпионство (если у мюнхенцев вообще есть конкуренты), "жеребцы" в последние годы - максимум середняк Бундеслиги. В этом "животном" поединке мой выбор на стороне "рогатых". Банально беру победу гостей на классе и жду трерье поражение Боруссии подряд в чемпионате на своём поле. Давненько уже Лейпциг не выигрывал в Менхенгладбахе... Пора бы уже нарушить данную тенденцию. Ставка - П2.
Гость
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