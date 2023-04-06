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«Боруссия» Дортмунд — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

вчера, 18:07
Унион

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 5.7. Ничью можно выбрать по 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.614.066.12
Pari 1.57 4.05 5.90

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд проиграла в прошлом туре очень важный матч «Баварии» (2:4) и уступила лидерство в Бундеслиге. Теперь «шмели» идут только вторые с набранными 53 баллами и опережают нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом в случае поражения, клуб из Дортмунда потеряет еще одну позицию. В матче кубка Германии «Боруссия» проиграла «РБ Лейпциг» (0:2).

«Унион» немного сдал в результатах в последнее время, однако все еще имеет шансы попасть в Лигу чемпионов. Коллектив идет на третьем месте с 51 баллом и предстоящая встреча очень важна для гостей, ведь им необходим минимум ничья. Матч можно смело называть одним из центральных в этот игровой день. Два последних матча «Униона» завершились поражением в кубке от «Айнтрахта» (0:2) и крупной победой над «Штутгартом» (3:0).

Информация для ставок

  • «Унион» одержал только три победы в десяти последних матчах во всех турнирах
  • «Боруссия» выиграла девять из десяти последних матчей на своем стадионе
  • «Боруссия» выиграла три из пяти последних встреч с «Унионом» при двух поражениях
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет насыщенным на события и результативным, а значит место голам от обеих команд найдется, несмотря на статистику личных встреч. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 1.97 1.91 1.54 2.60
Pari 1.98 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:58
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 20:40
Думаю, что игра пройдет на встречных курсах и болельщики увидят много голов в этом матче
Гость
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