«Боруссия» Дортмунд — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

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вчера, 18:07

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 5.7. Ничью можно выбрать по 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд проиграла в прошлом туре очень важный матч «Баварии» (2:4) и уступила лидерство в Бундеслиге. Теперь «шмели» идут только вторые с набранными 53 баллами и опережают нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом в случае поражения, клуб из Дортмунда потеряет еще одну позицию. В матче кубка Германии «Боруссия» проиграла «РБ Лейпциг» (0:2).

«Унион» немного сдал в результатах в последнее время, однако все еще имеет шансы попасть в Лигу чемпионов. Коллектив идет на третьем месте с 51 баллом и предстоящая встреча очень важна для гостей, ведь им необходим минимум ничья. Матч можно смело называть одним из центральных в этот игровой день. Два последних матча «Униона» завершились поражением в кубке от «Айнтрахта» (0:2) и крупной победой над «Штутгартом» (3:0).

Информация для ставок

«Унион» одержал только три победы в десяти последних матчах во всех турнирах

«Боруссия» выиграла девять из десяти последних матчей на своем стадионе

«Боруссия» выиграла три из пяти последних встреч с «Унионом» при двух поражениях

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет насыщенным на события и результативным, а значит место голам от обеих команд найдется, несмотря на статистику личных встреч. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.