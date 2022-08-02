«Брюгге» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.08.2022)

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сегодня, 15:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Зюлте-Варегема» оценивается по 9.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 6.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Брюгге» смог все-таки вырвать чемпионство в прошлом сезоне и совсем скоро примет участие в Лиге Чемпионов. В чемпионате Бельгии команда набрала только три очка в двух стартовых турах, что не может удовлетворять болельщиков, которые хотят, чтобы клуб сразу захватил лидерство. В домашней встрече с «Зюлте-Варегемом» у хозяев будут отличные шансы набрать три очка. В прошлой игре «Брюгге» проиграл на выезде «Эйпену» (1:2), а ранее оказался сильнее «Генка» (3:2).

«Зюлте-Варегем» весь прошлый сезон болтался внизу турнирной таблицы и только в конце смог сохранить прописку на этот футбольный год. Сейчас после двух туров в активе команды три набранных очка, а выездная игра против чемпиона Бельгии не сулит ничего хорошего, поэтому даже ничья стала бы отличным результатом для гостей. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» уступил на выезде «Антверпену», а ранее выиграл у «Серен Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

«Брюгге» проиграл два матча из десяти последних, а «Зюлте-Варегем» уступил в трех поединках

«Зюлте-Варегем» проиграл шесть матчей на выезде из десяти последних

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зюлте-Варегем» проиграл девять последних матчей «Брюгге»

Прогноз

«Брюгге» обязан побеждать в этом поединке, чтобы не давать большую фору прямым конкурентам уже на старте сезона. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Бельгии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.