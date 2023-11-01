ЦСКА — «Оренбург». Прогноз на матч кубка России (02.11.2023)

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вчера, 21:26

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.7. Поверить в успех «Оренбурга» можно по коэффициенту 4.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.3.

Форма команд

ЦСКА еще не оформил себе выход в плей-офф и занимает второе место в группе с восемью очками, на три пункта отставая от нынешнего соперника. «Армейцам» нужно побеждать, чтобы не зависеть от параллельно встречи, где конкуренты могут их обойти в случае неудачи. Два последних матча ЦСКА завершились минимальной победой над «Краснодаром» (1:0) и ничьей с «Рубином» (0:0).

«Оренбург» отлично проявил себя в кубке России и обеспечил себе место в плей-офф, независимо от результата последней встречи. Тренерский штаб может не задействовать в матче некоторых футболистов и предоставить им отдых. Коллектив вряд ли будет слишком мотивирован, поэтому чудес от них ждать не стоит. В прошлом туре РПЛ «Оренбург» завершил матч вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Факелу» (1:2).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл только три матча из десяти последних в основное время во всех турнирах

выиграл только три матча из десяти последних в основное время во всех турнирах «Оренбург» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних

ЦСКА выиграл три из пяти последних встреч у «Оренбурга»

выиграл три из пяти последних встреч у «Оренбурга» Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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