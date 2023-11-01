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ЦСКА — «Оренбург». Прогноз на матч кубка России (02.11.2023)

вчера, 21:26
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.7. Поверить в успех «Оренбурга» можно по коэффициенту 4.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.614.225.28
Лига Ставок 1.60 4.50 5.00

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.3.

Форма команд

ЦСКА еще не оформил себе выход в плей-офф и занимает второе место в группе с восемью очками, на три пункта отставая от нынешнего соперника. «Армейцам» нужно побеждать, чтобы не зависеть от параллельно встречи, где конкуренты могут их обойти в случае неудачи. Два последних матча ЦСКА завершились минимальной победой над «Краснодаром» (1:0) и ничьей с «Рубином» (0:0).

«Оренбург» отлично проявил себя в кубке России и обеспечил себе место в плей-офф, независимо от результата последней встречи. Тренерский штаб может не задействовать в матче некоторых футболистов и предоставить им отдых. Коллектив вряд ли будет слишком мотивирован, поэтому чудес от них ждать не стоит. В прошлом туре РПЛ «Оренбург» завершил матч вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Факелу» (1:2).

Информация для ставок

  • ЦСКА выиграл только три матча из десяти последних в основное время во всех турнирах
  • «Оренбург» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних
  • ЦСКА выиграл три из пяти последних встреч у «Оренбурга»
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

ЦСКА имеет хорошую статистику личных встреч с «Оренбургом в последнее время и вероятнее всего, на своем стадионе сможет ее улучшить. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.63 1.90 1.95
Лига Ставок 2.50 1.54 2.01 1.83
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