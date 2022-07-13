ЦСКА — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (16.07.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.58. Поверить в успех «Урала» можно по коэффициенту 5.9. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.95
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2 : 0
завершен
16 июля 2022, 15:00
суббота
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 1.82.
Форма команд
ЦСКА в последних двух сезонах выглядит блеклой тенью самого себя и болельщикам это порядком надоело, ведь они ждут борьбы за золотые медали, как это было несколько лет назад. «Армейцы» в первом туре чемпионата могут порадовать всех своих поклонников и одержать важную победу, сделав хороший задел перед следующими встречами. Два товарищеских матча московского клуба за последнее время завершились победой над «Сочи» (2:1) и поражением «Нижнему Новгороду» (0:2).
«Урал» в прошлом сезоне с трудом сохранил место в РПЛ и сейчас команда настроена не повторить прошлых неудач. Чтобы обеспечить себе место как минимум в середине таблице, футболистам необходимо цепляться за результат уже сейчас. Учитывая сложного соперника и выездной матч, можно предположить, что даже одно очко стало бы хорошим результатом для клуба из Екатеринбурга. В прошлой товарищеской игре «Урал» уступил «Крыльям Советов» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Уфой» (1:1).
Информация для ставок
- ЦСКА проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять выездных матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют»
- Три последних встречи между клубами на поле ЦСКА завершились ничейным результатом
- Девять из десяти последних матчей клуба из Екатеринбурга завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют в разный футбол, но в последнее время как забивают, так и пропускают. Предполагаем, что матч будет насыщенным на события и забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.