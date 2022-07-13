Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

ЦСКА — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (16.07.2022)

13 июля 2022, 09:58
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.58. Поверить в успех «Урала» можно по коэффициенту 5.9. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.95

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.83 3.74 4.94
1XBET 1.73 3.88 5.60

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 1.82.

Форма команд

ЦСКА в последних двух сезонах выглядит блеклой тенью самого себя и болельщикам это порядком надоело, ведь они ждут борьбы за золотые медали, как это было несколько лет назад. «Армейцы» в первом туре чемпионата могут порадовать всех своих поклонников и одержать важную победу, сделав хороший задел перед следующими встречами. Два товарищеских матча московского клуба за последнее время завершились победой над «Сочи» (2:1) и поражением «Нижнему Новгороду» (0:2).

«Урал» в прошлом сезоне с трудом сохранил место в РПЛ и сейчас команда настроена не повторить прошлых неудач. Чтобы обеспечить себе место как минимум в середине таблице, футболистам необходимо цепляться за результат уже сейчас. Учитывая сложного соперника и выездной матч, можно предположить, что даже одно очко стало бы хорошим результатом для клуба из Екатеринбурга. В прошлой товарищеской игре «Урал» уступил «Крыльям Советов» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

Информация для ставок

  • ЦСКА проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять выездных матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют»
  • Три последних встречи между клубами на поле ЦСКА завершились ничейным результатом
  • Девять из десяти последних матчей клуба из Екатеринбурга завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют в разный футбол, но в последнее время как забивают, так и пропускают. Предполагаем, что матч будет насыщенным на события и забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
477zqzcbfkqs
477zqzcbfkqs
13 июля в 14:29
Победу одержит ЦСКА Москва
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 