ЦСКА — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (16.07.2022)

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13 июля 2022, 09:58

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.58. Поверить в успех «Урала» можно по коэффициенту 5.9. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.95

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 1.82.

Форма команд

ЦСКА в последних двух сезонах выглядит блеклой тенью самого себя и болельщикам это порядком надоело, ведь они ждут борьбы за золотые медали, как это было несколько лет назад. «Армейцы» в первом туре чемпионата могут порадовать всех своих поклонников и одержать важную победу, сделав хороший задел перед следующими встречами. Два товарищеских матча московского клуба за последнее время завершились победой над «Сочи» (2:1) и поражением «Нижнему Новгороду» (0:2).

«Урал» в прошлом сезоне с трудом сохранил место в РПЛ и сейчас команда настроена не повторить прошлых неудач. Чтобы обеспечить себе место как минимум в середине таблице, футболистам необходимо цепляться за результат уже сейчас. Учитывая сложного соперника и выездной матч, можно предположить, что даже одно очко стало бы хорошим результатом для клуба из Екатеринбурга. В прошлой товарищеской игре «Урал» уступил «Крыльям Советов» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

Информация для ставок

ЦСКА проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах Пять выездных матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют»

Три последних встречи между клубами на поле ЦСКА завершились ничейным результатом

завершились ничейным результатом Девять из десяти последних матчей клуба из Екатеринбурга завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют в разный футбол, но в последнее время как забивают, так и пропускают. Предполагаем, что матч будет насыщенным на события и забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.