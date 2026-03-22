«Монако» победил на выезде «Лион». Головин покинул поле во втором тайме

1774195670

сегодня, 19:07

«Лион» уступил «Монако» в матче 27-го тура Лиги 1 (1:2).

На 42-й минуте «ткачи» вышли вперед усилиями Павла Шульца. На 62-й счет сравнял Манес Аклиуш. Фоларин Балогун на 72-й забил второй мяч монегасков, реализовав пенальти. На 89-й в составе хозяев поля красную карточку получил Николас Тальяфико.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и покинул поле на 63-й минуте, его заменил Ансу Фати. Результативными действиями россиянин не отметился.

«Лион» занимает 4-е место в чемпионате Франции (47 очков). «Монако» идет 5-м (46 баллов).