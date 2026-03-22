«Тоттенхэм» потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест»

сегодня, 19:19
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Тоттенхэм» проиграл «Ноттингем Форест» в матче 31-го тура АПЛ (0:3).

Счет открыл Игор Хесус на 45-й минуте. Второй мяч забил Морган Гиббс-Уайт на 62-й. Третьим голом отметился Тайво Авонийи на 87-й.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в чемпионате Англии (30 очков). «Ноттингем Форест» идет 16-м (32 балла).

Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 20:28
У ТТХ состав просто мусорный. Не понимаю, почему такие ожидания от клуба. Даже если сравнить составы: сегодняшний и период Модрича, Бэйла, то всё ясно без слов.
particular
particular
сегодня в 20:26
Шпоры активно готовятя к погружению...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:22, ред.
про ТТХ еще скажут в кинофильмах и сериалах
shur
shur ответ DERBY COUNTY (раскрыть)
сегодня в 19:59
...знаешь,Бро! Это АПЛ, тут всё непредсказуемо,особенно в этом
чемпионате! Поддых удары в международке сливаются топы, в первенстве середнячки рулят, с ума сойти, низы бьются за выживания!
lk_483777
lk_483777
сегодня в 19:58
Зато у Ливерпуля вырвали победу. Парадокс🫤
112910415
112910415
сегодня в 19:56
мрак и ужас !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:29
Совсем все плохо))
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 19:23
0:3 кто бы мог подумать! Кошмар!
