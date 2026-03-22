«Тоттенхэм» потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм» проиграл «Ноттингем Форест» в матче 31-го тура АПЛ (0:3).
Счет открыл Игор Хесус на 45-й минуте. Второй мяч забил Морган Гиббс-Уайт на 62-й. Третьим голом отметился Тайво Авонийи на 87-й.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в чемпионате Англии (30 очков). «Ноттингем Форест» идет 16-м (32 балла).
чемпионате! Поддых удары в международке сливаются топы, в первенстве середнячки рулят, с ума сойти, низы бьются за выживания!
