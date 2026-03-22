Сильнейший релиз в истории. Футболисты получили стильные формы к ЧМ-2026

сегодня, 15:25

Фанаты тоже довольны.

Дизайнеры известного бренда устали читать ругань в свой адрес. Впервые за много лет они искали референсы, делая новые футболки. В результате они выдали коллекцию форм для участников ЧМ -2026 и других сборных со всего мира, за которую не стыдно. Самые красивый одновременный футбольный релиз последнего десятилетия, возможно, даже в истории. Видны отсылки к классике, отзывы крайне позитивные, хотя старт продаж только стартовал. Но когда футболки красивые, то отклик получают мгновенно – народу нравится.

С точки зрения дизайна и маркетинга это лучшее, что выдавали за много лет. Невзирая на любовь к шаблонам, ленивые дизайнеры из Германии услышали футбольных фанатов. Игроки сборных готовы бегать хоть в целлофановых пакетах из супермаркета вместо футболок, им важнее всего результаты на крупных турнирах. Футболки надо делать для фанатов. Поскольку молодежь в моде любит ретро, и разговор не только об «old money», в этот раз видны отсылки к легендарным формам сборных из 90-х. Тогда футбольная мода была на пике развития, дизайнеры чтили минимализм, но не боялись ярких сочетаний.

Чили

Сборной Чили не будет на чемпионате мира, они провалили отбор. Но дизайнеры презентовали для команды шикарную форму. Красивые черные гостевые футболки позволяют отметить один из трендов – использование названий стран вместо логотипов на гостевых комплектах. А домашняя форма сборной Чили с необычным узором. Цветы на высохшей земле можно увидеть в пустыне Атакама. Элемент с цветами – пример умного и тонкого дизайна. Таких отсылок очень много.

Кюрасао

Команда Кюросао впервые сыграет на чемпионате мира. Пока они не показали свою основную форму. Одна из интриг, ведь может быть удачный концепт. Зато выездной комплект невероятно красивый. Дизайнеры посмотрели, как выглядит столица островной страны, и представили комплект в интересных цветах, как дома на улицах Виллемстада. Также прекрасно смотрятся футболки сборной Италии. Скуадра Адзурра пока не попала в финальную часть ЧМ -2026. В таких футболках стыдно проигрывать Северной Ирландии и другим крепким, но скромным соперникам.

Италия

Не стыдно за одежку будет и фанатам сборной Аргентины. Действующие чемпионы мира получили классическую домашнюю форму, где нет лишних деталей, только привычные цвета и классический дизайн. Смотрится неплохо, использовали неплавный градиент на полосах небесного цвета. Также Месси и его напарники сыграют в гостевых футболках темно-синего цвета с красивым паттерном. Вот эту форму уже полюбили и раскупают. Выездные комплекты во многих случаях оригинальные, свежие и стильные.

Аргентина

Среди любимых футболок фанатов со всего мира теперь находится выездная форма сборной ЮАР . В этом варианте хороши мелкие детали. Сочетание золотого и темно-зеленого смотрится богато. Такую футбольную форму могут носить модники, которые совсем не разбираются в футболе, а это один из критериев успеха маркетинга спортивной одежды. Желтый домашний комплект не настолько красивый, но хватает выездного. Также дизайнеры не испортили форму сборной Испании. На общих фото не видно, но на белых футболках есть красивый паттерн. А красно-синий комплект согреет фанатов классики, похожие формы у «Красной фурии» были раньше.

ЮАР

Испания

Один из самых красивых орнаментов у сборной Коста-Рики. Многим понравились выездные белые футболки сборной Японии, хотя от этой формы отдает белой классикой из Германии. Немцев родная компания тоже не обманула: представили ретро-комплект в белом с цветами флага, а также интересную темно-синюю форму, которую фанаты могут носить с повседневной одеждой не только в дни матчей.

Коста-Рика

Япония

Германия

Катар и Венесуэла, Мексика и Перу, Саудовская Аравия и Северная Ирландия получили шикарные комплекты формы. У бельгийцев интересный выездной вариант, одновременно красочный и стильный. Выездная форма Колумбии вызывает вопросы, но вот оба комплекта сборной Швеции смотрятся невероятно круто: синий и желтый варианты с орнаментами, которые делают футболки намного глубже и красивее. Фанатам сборной Шотландии очень понравилась их резервная форма, заказывают футболки перед перелетом в Северную Америку на сам турнир.

Катар

Венесуэла

Мексика

Перу

Ещё одна фишка релиза – в шортах для фанатов футбола есть карманы. В мире, где человек выходит на улицу с мобильным телефоном, отсутствие карманом останавливало от покупки полного комплекта формы, а не только футболок. Прогнозируем, что вырастут продажи шорт, ведь они часто тоже подобраны со вкусом. Давно такого не было, чтобы и дизайнеры, и представители мира моды, и фанаты одновременно хвалили футбольные формы от копипастеров известного бренда. Сохранили традиционные полоски, куда без них, но попали в точку с приятными цветами и орнаментами.

Саудовская Аравия

Северная Ирландия

Бельгия

Колумбия

В жизни формы смотрятся красивее, чем на фотографиях с цветокоррекцией. Люди покупают их и показывают видео распаковок и примерок вживую. В Канаде, США и Мексике накануне ЧМ -2026 неспокойно, в основном из-за вопросов безопасности. Но праздник должен состояться. Миллионы гостей и хозяев турнира придут на стадионы в невероятно красивых формах. Причем хитом может стать не только выездная футболка Аргентины и домашняя форма Мексики, но и одежка для сборной ЮАР . Зеленый цвет в релизах активно конкурирует с привычными синим, красным и белым. У многих участников ЧМ -2026 в футбольной символике есть благородный смарагд, как у сборной Алжира.

Швеция

Шотландия

Уэльс

Алжир

А у Вас уже есть любимые формы сборных будущего чемпионата мира? Хотя видна общая концепция для всех команд, можно выбрать одежку на любой вкус – и сдержанные классические варианты, и отсылки к любимому ретро, и более смелые, роскошные варианты. Пишите в комментариях, чьи футболки Вам по душе, на этот раз выбор большой и яркий.