«Дармштадт» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги. (20.01.2024)

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вчера, 09:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Айнтрахт». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Дармштадт» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Дармштадт» очень давно не побеждает и вполне заслуженно идет на последнем месте с 10 баллами в активе. От идущего на спасительном 15 месте «Униона» коллектив отстает на четыре пункта. В игре с «Айнтрахтом» при хорошем стечении обстоятельств у хозяев будут шансы зацепиться за очки и улучшить свое положение. Два последних матча «Дармштадта» завершились крупным поражением от «Боруссии» Д (0:3) и неудачей с «Хольштайн» (1:2, товарищеская встреча).

«Айнтрахт» Франкфурт также находится в плохой форме и много проигрывает. Тем не менее, коллектив удерживает шестое место в турнирной таблице с 27 баллами и обязан улучшать результаты, чтобы не опуститься в середину таблицы. Выездной матч с аутсайдером является хорошей возможностью пополнить запас очков в турнирной таблице. В прошлом матче «Айнтрахт» неожиданно на выезде переиграл «РБ Лейпциг» (1:0), а ранее крупно уступил «Фрайбургу» (2:5, товарищеская встреча).

Информация для ставок

«Дармштадт» не может выиграть уже 11 поединков подряд

«Айнтрахт» проиграл семь матчей из десяти последних при трех победах

«Айнтрахт» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Дармштадтом»

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что гости должны быть более успешны в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на гостей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.