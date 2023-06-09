«Динамо» Минск — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата России (09.06.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Москва, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Сделать выбор в пользу гостей можно за 9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.
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4 : 1
завершен
вчера, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Динамо» Минск является лидером чемпионата Беларуси и проиграли всего один матч на данный момент. В активе клуба 25 очков, что на два пункта больше, чем у «Немана», а поэтому нуждаются в очках и являются большим фаворитом в игре с одноименным клубом из Бреста. Два последних матча минского «Динамо» завершились победой с «Энергетик-БГУ» (2:0) и ничейным результатом с «Минском» (1:1).
«Динамо» Брест показывает очень слабые результаты в чемпионате Беларуси и находится внизу турнирной таблицы, а именно на 11 месте с семью баллами. Коллектив имеет цели в нынешнем сезоне стабильно его провести и не опуститься в зону вылета, в чем помогают штрафы сразу нескольких соперников. В прошлом туре «Динамо» Брест минимально обыграл «Минск» (1:0), а ранее с тем же счетом уступил «Энергетику-БГУ» (0:1).
Информация для ставок
- «Динамо» Минск выиграло восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Динамо» Брест проиграло четыре из пяти последних матчей на выезде
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Динамо» Минск выиграло два из пяти последних встреч с «Динамо» Брест
Прогноз
Хозяева выглядят большими фаворитами и вероятнее всего, не будут иметь проблем с нынешним «Динамо» Брест. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск можно по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.