«Динамо» Минск — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата России (09.06.2023)

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вчера, 10:40

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Москва, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Сделать выбор в пользу гостей можно за 9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Динамо» Минск является лидером чемпионата Беларуси и проиграли всего один матч на данный момент. В активе клуба 25 очков, что на два пункта больше, чем у «Немана», а поэтому нуждаются в очках и являются большим фаворитом в игре с одноименным клубом из Бреста. Два последних матча минского «Динамо» завершились победой с «Энергетик-БГУ» (2:0) и ничейным результатом с «Минском» (1:1).

«Динамо» Брест показывает очень слабые результаты в чемпионате Беларуси и находится внизу турнирной таблицы, а именно на 11 месте с семью баллами. Коллектив имеет цели в нынешнем сезоне стабильно его провести и не опуститься в зону вылета, в чем помогают штрафы сразу нескольких соперников. В прошлом туре «Динамо» Брест минимально обыграл «Минск» (1:0), а ранее с тем же счетом уступил «Энергетику-БГУ» (0:1).

Информация для ставок

«Динамо» Минск выиграло восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Динамо» Брест проиграло четыре из пяти последних матчей на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Динамо» Минск выиграло два из пяти последних встреч с «Динамо» Брест

Прогноз

Хозяева выглядят большими фаворитами и вероятнее всего, не будут иметь проблем с нынешним «Динамо» Брест. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск можно по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.