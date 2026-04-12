Тренер «Сочи» Осинькин оценил победу над ЦСКА в Москве

Главный тренер «Сочи» прокомментировал победный для своей команды выездной матч с ЦСКА (1:0).

На все матчи мы настраиваемся максимально, на этот тоже, понимали, что ЦСКА набрал ход. Нам деваться некуда, мы играли с максимальным настроем, хорошо получилось зайти в игру, мы заслуженно повели, но потихоньку инициатива всей игры переходила к ЦСКА . Наверное, моменты были уже в концовке матча, когда не было сил, не выдержали такого темпа от ЦСКА , плюс были травмы, которые повлияли на ход и планирование игры. Конечно, у нас сложный психологический период, но важно, что ребята находят силы и бьются в каждом матче. Максимально выкладывались, в последней паре матчей было и качество.