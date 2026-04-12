Тренер «Сочи» Осинькин оценил победу над ЦСКА в Москве

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал победный для своей команды выездной матч с ЦСКА (1:0).
На все матчи мы настраиваемся максимально, на этот тоже, понимали, что ЦСКА набрал ход. Нам деваться некуда, мы играли с максимальным настроем, хорошо получилось зайти в игру, мы заслуженно повели, но потихоньку инициатива всей игры переходила к ЦСКА. Наверное, моменты были уже в концовке матча, когда не было сил, не выдержали такого темпа от ЦСКА, плюс были травмы, которые повлияли на ход и планирование игры. Конечно, у нас сложный психологический период, но важно, что ребята находят силы и бьются в каждом матче. Максимально выкладывались, в последней паре матчей было и качество.
Действительно, не всё так легко даётся. Много таких моментов, которые внутри команды сложные. Это и психология, и футбольные вещи, где-то удача отворачивалась. Мы разговариваем, мотивируем друг друга, мы понимаем, что не хотим участвовать в таких рекордах, которые связывали с командой. Было непросто удержать счёт, хотя кто включит матч на 75-й минуте, может подумать по-другому. Где заканчивается чудо на сохранение в РПЛ, где начинается или заканчивается математика, я не знаю. В какой-то мере не от нас зависит. Мы постараемся взять максимум, каждый матч биться. Какой-то психологический груз упадёт, но каждый матч будет тяжелейший.
Сочинцы прервали серию поражений в чемпионате России, которая насчитывала шесть поединков, а также десятиматчевую безвыигрышную серию. Последняя до сегодняшней победа южан в РПЛ была 27 октября 2025 года над «Ахматом» (4:2).
«Сочи» остаётся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Расположившийся в зоне стыковых матчей на 14-й позиции «Пари НН» опережает сочинцев на 9 баллов.