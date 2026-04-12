ЦСКА потерпел поражение от идущего последним «Сочи» в игре РПЛ
ЦСКА уступил «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ (0:1).
Голом отличился Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 11-й минуте.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России (42 очка). «Сочи» идёт 16-м (12 баллов).
["news\/1425594\/parma-napoli","news\/1425593\/sanderlend-tottenhem","news\/1425592\/arteta-mikel-arsenal","news\/1425591\/lukin-matvey-cska","news\/1425590\/mashuk-kmv","news\/1425589\/chelestini-fabio-cska","news\/1425588\/kislyak-matvey","news\/1425587\/chelestini-fabio-moyzes","news\/1425586\/osinkin-igor","news\/1425585\/gazizov-shamil-dinamo","news\/1425583\/moyzes-chelestini-fabio","news\/1425581\/depay-memfis-korintians","news\/1425580\/tataev-aleksey-daku-mirlind","news\/1425579\/ural-ufa","news\/1425578\/irkutsk","news\/1425577\/kroos-toni-real","news\/1425576\/liverpul-fulhem","news\/1425575\/kuzmichev-vladimir-lokomotiv","news\/1425574\/rossiya-egipet","news\/1425573\/salah-mohamed-liverpul","news\/1425572\/kuban","news\/1425571","news\/1425570\/slot-arne-dzhons-kertis","news\/1425569\/liverpul","news\/1425568\/karyaka-andrey-torpedo","news\/1425567\/saus-vladislav-spartak","news\/1425566\/touni-ayven-galeno","news\/1425565\/nagaycev-yuriy-hil-brayan","news\/1425563\/haykin-nikita","news\/1425562\/baumgart-shteffen-union"]