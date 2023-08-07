«Динамо» Москва — «Краснодар». Прогноз на матч кубка России. (09.08.2023)

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вчера, 21:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «динамовцы». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Краснодара» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Динамо» по-настоящему порадовало своих болельщиков, одержав выездную победу над «Зенитом» в чемпионате (3:2). Однако в первом туре коллектив уступил «Краснодару» при относительно неплохой игре и сейчас будет иметь шанс взять реванш уже в кубке. В любом случае поединок будет интересным и заслуживает внимания болельщиков. В еще одной встрече чемпионата «Динамо» поделило очки на выезде с «Крыльями Советов» (3:3).

«Краснодар» показывает максимальный результат в чемпионате России, что определенно нравится болельщикам и президенту клуба. Тем не менее, первый матч в кубке страны был проигран и теперь «быкам» нужно реабилитироваться. Матч пройдет в Москве и для гостей было бы хорошим достижением уехать из столицы с набранными баллами. В прошлом туре «Краснодар» минимально обыграл «Пари НН» (1:0), а ранее переиграл «Сочи» (2:0).

Информация для ставок

«Динамо» выиграло шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Краснодара» на выезде завершились тоталом больше 3.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Предстоящий матч обещает быть интересным и обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.