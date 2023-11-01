«Динамо» Москва – «Пари НН». Прогноз на матч кубка России. (02.11.2023)

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вчера, 21:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Пари НН» оценивается по 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Динамо» Москва после пяти туров набрало восемь очков и будет соперничать с ЦСКА за выход со второго места в плей-офф кубка России. «Бело-синим» повезло на своем поле сыграть с аутсайдером, в то время как «армейцы» будут противостоять победителю группы. В чемпионате коллектив идет на четвертом месте с 21 баллом в активе, а в прошлом туре оказался сильнее «Урала» на своем стадионе (2:1).

«Пари НН» давно потерял шансы на выход из группы и даже третье место команде не светит. Вряд ли тренерский штаб будет рисковать основными игроками, а скорее даст шанс резервным футболистам. В чемпионате России коллектив из Нижнего Новгорода располагается на восьмом месте и там ему больше нужны хорошие результаты. Два последних матча «Пари НН» завершились победой над «Сочи» (1:0) и поражением от «Спартака» (0:2).

Информация для ставок

«Динамо» Москва не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Пари НН» проиграл восемь из десяти последних выездных поединков

«Динамо» Москва одержало три победы в пяти последних поединках с «Пари НН»

Прогноз

«Динамо» Москва показывает достойные результаты и борется за самые высокие места. Предполагаем, что в этом матче хозяева должны одержать уверенную победу и смогут набрать три очка, что возможно позволит клубу пройти со второго места в плей-офф. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.