«Эстерсунд» — «Гетеборг». Прогноз на матч чемпионата Швеции (11.07.2021)

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вчера, 23:27

Интересную встречу «Эстерсунда» и «Гетеборга» можно будет посмотреть всем болельщикам в 10-м туре чемпионата Швеции. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гетеборг», а поставить на его победу можно по коэффициенту 2.01. Победа «Эстерсунда» оценивается в 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Гетеборг» не демонстрирует уверенной игры в начале чемпионата, поэтому результаты команды оставляют желать лучшего. Коллектив идет на 12-м месте и давно не может победить, основную часть матчей сводя к ничейным результатам. В нынешнем матче «Гетеборг» может прервать неприятную серию без поражений и начать свой путь к возвращению в верхнюю часть таблицы. В прошлом туре «Гетеборг» проиграл «Эльфсборгу» (0:1), а игрой ранее сыграл вничью с «Юргорденом» (0:0). Недавно состав команды усилил экс-форвард «Краснодара» и действующий игрок сборной Швеции.

«Эстерсунд» очень плохо начал сезон и находится в зоне вылета перед стартом очередного тура. Тренерскому штабу необходимо срочно реагировать на текущую ситуацию, чтобы исправить результаты. Коллектив набрал всего три очка в последних пяти матчах и пропустил восемь мячей. В последних двух матчах «Эстерсунд» проиграл на выезде «Дагерфорсу» (1:3) и крупно обыграл в домашнем матче «Сириус» (3:0).

Информация для ставок

«Гетеборг» не выигрывает уже семь матчей подряд в чемпионате Швеции

Четыре последних домашних матча «Эстерсунда» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Семь последних официальных матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Эстерсунд» не может выиграть уже шесть матчей у «Гетеборга»

Прогноз

«Гетеборг» давно не может победить, однако команда играет более стабильно, чем соперник. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Гетеборга» можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.