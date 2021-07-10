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«Эстерсунд» — «Гетеборг». Прогноз на матч чемпионата Швеции (11.07.2021)

вчера, 23:27

Интересную встречу «Эстерсунда» и «Гетеборга» можно будет посмотреть всем болельщикам в 10-м туре чемпионата Швеции. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.983.462.05
Лига Ставок 3.30 3.30 2.22
Мелбет 3.24 3.44 2.24
1XBET 3.03 3.48 2.36
BetBoom 3.05 3.30 2.30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гетеборг», а поставить на его победу можно по коэффициенту 2.01. Победа «Эстерсунда» оценивается в 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Гетеборг» не демонстрирует уверенной игры в начале чемпионата, поэтому результаты команды оставляют желать лучшего. Коллектив идет на 12-м месте и давно не может победить, основную часть матчей сводя к ничейным результатам. В нынешнем матче «Гетеборг» может прервать неприятную серию без поражений и начать свой путь к возвращению в верхнюю часть таблицы. В прошлом туре «Гетеборг» проиграл «Эльфсборгу» (0:1), а игрой ранее сыграл вничью с «Юргорденом» (0:0). Недавно состав команды усилил экс-форвард «Краснодара» и действующий игрок сборной Швеции.

«Эстерсунд» очень плохо начал сезон и находится в зоне вылета перед стартом очередного тура. Тренерскому штабу необходимо срочно реагировать на текущую ситуацию, чтобы исправить результаты. Коллектив набрал всего три очка в последних пяти матчах и пропустил восемь мячей. В последних двух матчах «Эстерсунд» проиграл на выезде «Дагерфорсу» (1:3) и крупно обыграл в домашнем матче «Сириус» (3:0).

Информация для ставок

  • «Гетеборг» не выигрывает уже семь матчей подряд в чемпионате Швеции
  • Четыре последних домашних матча «Эстерсунда» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Семь последних официальных матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
  • «Эстерсунд» не может выиграть уже шесть матчей у «Гетеборга»

Прогноз

«Гетеборг» давно не может победить, однако команда играет более стабильно, чем соперник. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Гетеборга» можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.58 1.77 2.14
Лига Ставок 2.43 1.52 1.75 2.01 1.40 2.80
Мелбет 1.83 2.07
1XBET 1.83 2.07
BetBoom 2.55 1.46 1.80 1.94 1.44 2.62
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:29
Хозяева не проиграют
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