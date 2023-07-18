«Эстудиантес» — «Бельграно». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (23.07.2023)

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вчера, 21:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эстудиантес». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Бельграно» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Эстудиантес» идет в зоне плей-офф и старается удерживать свою позицию, хотя в последних матчах не может одержать победу. Коллектив располагается на седьмом месте с 39 баллами и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. В случае поражения хозяева могут потерять сразу несколько позиций. В двух последних поединках «Эстудиантес» уступил «Ривер Плейт» (1:3) в чемпионате и «Барселоне Гуаякиль» в кубке Южной Америки (1:2).

«Бельграно» находится недалеко от зоны плей-офф и смог набрать уже 35 очков. Команда отстает на три пункта от топ-9, которое дает право сыграть в плей-офф. В предстоящей встрече с «Эстудиантесом» гостям очень важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе сократит разрыв между соперниками до одного балла. В прошлой игре «Бельграно» проиграл на своем поле «Сан-Лоренсо» (0:1), а ранее поделил очки с «Колон» (0:0).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Бельграно» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эстудиантес» выиграл лишь два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бельграно» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Эстудиантеса»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Клубы часто играют нерезультативно между собой и существует большая вероятность повторить этот результат. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.