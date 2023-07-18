«Эстудиантес» — «Бельграно». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (23.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эстудиантес». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Бельграно» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.
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23 июля 2023, 00:00
воскресенье
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.
Форма команд
«Эстудиантес» идет в зоне плей-офф и старается удерживать свою позицию, хотя в последних матчах не может одержать победу. Коллектив располагается на седьмом месте с 39 баллами и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. В случае поражения хозяева могут потерять сразу несколько позиций. В двух последних поединках «Эстудиантес» уступил «Ривер Плейт» (1:3) в чемпионате и «Барселоне Гуаякиль» в кубке Южной Америки (1:2).
«Бельграно» находится недалеко от зоны плей-офф и смог набрать уже 35 очков. Команда отстает на три пункта от топ-9, которое дает право сыграть в плей-офф. В предстоящей встрече с «Эстудиантесом» гостям очень важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе сократит разрыв между соперниками до одного балла. В прошлой игре «Бельграно» проиграл на своем поле «Сан-Лоренсо» (0:1), а ранее поделил очки с «Колон» (0:0).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Бельграно» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Эстудиантес» выиграл лишь два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бельграно» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Эстудиантеса»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Клубы часто играют нерезультативно между собой и существует большая вероятность повторить этот результат. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.