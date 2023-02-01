«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (04.02.2023)

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вчера, 17:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Эвертона» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Эвертон» набрал одно очков пяти последних матчей и заслуженно находится в зоне вылета с не самыми радужными перспективами в будущем. На данный момент в активе «ирисок» 15 очков и предпоследнее место в таблице АПЛ . Слабо верится, что хозяева смогут создать проблемы лидеру чемпионата, который практически не теряет очков. Два последних поединка «Эвертона» завершились поражениями от «Вест Хэма» (0:2) и «Саутгемптона» (1:2).

«Арсенал» пожертвовал кубком ФА , проиграв «Манчестер Сити» (0:1), однако сейчас у Микеля Артеты совершенно другие задачи. Коллектив лидирует в АПЛ и с 50 очками опережает все тот же «Манчестер Сити» на пять пунктов, при этом имея одну игру в запасе. В двух последних турах чемпионата Англии «Арсенал» одержал сложные победы над «Манчестер Юнайтед» (3:2) и «Тоттенхэмом» (2:0).

Информация для ставок

«Эвертон» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» выиграл семь встреч из десяти за последнее время во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Эвертон» выиграл три из пяти последних матчей с «Арсеналом» при двух поражениях

Прогноз

«Эвертон» очень плохо выглядит и наверняка пропустит не один мяч от «канониров». Предлагаем сделать ставку на победу «Арсенала» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.