«Факел» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (22.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Факел» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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1 : 1
завершен
вчера, 16:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
Несколько последних матчей «Факела» в чемпионате завершились ничейным результатом и во многом за счет этого команда с 11 баллами занимает 14 место опережая ближайшего конкурента на два балла. Чтобы покинуть зону вылета, коллективу необходимо научиться побеждать, иначе могут быть серьезные проблемы с понижением в классе. В прошлой игре «Факел» проиграл в кубке России «Спартаку» (1:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Химками» (0:0).
Поражения в последних турах немного откинула «Ростов» по турнирной таблице, однако ситуация все еще остается под контролем команды из юга России. Коллектив идет на четвертом месте с 25 баллами, а от второй строчки идет всего на один пункт. Два последних матча «Ростова» завершились поражениями от «Динамо» М в кубке (1:3) и от «Урала» в РПЛ (1:2).
Информация для ставок
- «Ростов» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Факел» выиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды за последний месяц выступают очень нестабильно и предсказать победителя здесь очень непросто. Предлагаем сделать ставку, опираясь на статистику, на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.