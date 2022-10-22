«Факел» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (22.10.2022)

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вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Факел» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

Несколько последних матчей «Факела» в чемпионате завершились ничейным результатом и во многом за счет этого команда с 11 баллами занимает 14 место опережая ближайшего конкурента на два балла. Чтобы покинуть зону вылета, коллективу необходимо научиться побеждать, иначе могут быть серьезные проблемы с понижением в классе. В прошлой игре «Факел» проиграл в кубке России «Спартаку» (1:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Химками» (0:0).

Поражения в последних турах немного откинула «Ростов» по турнирной таблице, однако ситуация все еще остается под контролем команды из юга России. Коллектив идет на четвертом месте с 25 баллами, а от второй строчки идет всего на один пункт. Два последних матча «Ростова» завершились поражениями от «Динамо» М в кубке (1:3) и от «Урала» в РПЛ (1:2).

Информация для ставок

«Ростов» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» выиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды за последний месяц выступают очень нестабильно и предсказать победителя здесь очень непросто. Предлагаем сделать ставку, опираясь на статистику, на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.